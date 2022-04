Ce dimanche 24 avril, les Français sont appelés aux urnes pour départager les deux finalistes à l'élection présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Découvrez les résultats en Dordogne et dans votre commune avec France Bleu Périgord à partir de 20h.

Présidentielle 2022 : découvrez les résultats du second tour en Dordogne et dans votre commune

Tous les résultats du second tour avec France Bleu Périgord.

Ce dimanche 24 avril, les 318 549 électeurs de Dordogne sont appelés, comme tous les Français, à choisir qui sera le prochain président ou la prochaine présidente de la République. À l'issue du premier tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen restent en lice. Découvrez, à partir de 20h, les résultats dans votre commune grâce à notre outil de recherche de résultats. Vous pouvez également retrouver les résultats dans le département, ainsi que dans les cinq communes les plus peuplées : Périgueux, Bergerac, Boulazac, Sarlat et Coulounieix-Chamiers.

Découvrez les résultats près de chez vous

Les résultats sont affichés à partir de 20h, une fois validés par le ministère de l'Intérieur. Il suffit de taper le nom de votre commune ci-dessous pour connaître les scores réalisés par les deux candidats près de chez vous, ainsi que l'abstention et les votes nuls. S'ils ne s'affichent pas encore, c'est qu'ils n'ont pas été certifiés.

Les résultats dans les communes les plus peuplées de Dordogne

Périgueux

Bergerac

Boulazac

Sarlat

Coulounieix-Chamiers

Les résultats en Dordogne