Présidentielle 2022 : suivez les résultats du second tour en Haute-Vienne et en Corrèze

Ce dimanche 24 avril, les électeurs sont appelés aux urnes pour désigner le président de la République. Deux candidats restent en lice, Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN). Découvrez ici les résultats en Corrèze et Haute-Vienne à partir de 20h, dans votre commune et à l'échelle régionale.