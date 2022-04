Présidentielle 2022 : découvrez les résultats du second tour en Loire-Atlantique

Le second tour de l'élection présidentielle 2022 se déroule ce dimanche 24 avril en France. Quel score pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Découvrez les résultats en Loire-Atlantique, en Pays de la Loire et dans votre commune avec France Bleu.