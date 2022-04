Comment ont voté les Parisiens et les Franciliens ? Si à Paris Emmanuel Macron arrive en tête à cinq points de Jean-Luc Mélenchon, en Ile-de-France, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le bat d'une courte tête avec 30,24% contre 30,19% pour LREM. De son côté, Marine Le Pen ne perce pas à Paris.

Présidentielle 2022 : découvrez les surprises de ce premier tour à Paris et en Ile-de-France

Ce premier tour de l'élection présidentielle 2022 possède son lot de surprises. Il y a les très bons scores de Jean-Luc Mélenchon, qui arrive même en tête en Ile-de-France, et la stabilité de Marine Le Pen dont les scores n'ont pratiquement pas bougé par rapport à 2017. Il y a aussi la petite percée d'Eric Zemmour dans trois arrondissements parisiens et les très mauvais résultats des candidates PS et LR.

Beaucoup de Parisiens et de Franciliens se sont tournés vers Jean-Luc Mélenchon

En Ile-de-France Jean-Luc Mélenchon coiffe Emmanuel Macron d'une courte tête avec 30,24% pour LFI contre 30,19 pour LREM soit 2.500 voix d'écart. Dans la capitale, le chef de file de La France Insoumise avec 30,09% n'est pas très loin derrière Emmanuel Macron qui obtient 35,33% des voix pour ce premier tour de la présidentielle 2022.

Emmanuel Macron s'impose dans 13 arrondissements dont les beaux quartiers historiquement à droite. Jean-Luc Mélenchon gagne le 19e et le 20e comme en 2017 mais cette fois il s'impose aussi dans cinq nouveaux arrondissements.

Si on compare les scores avec ceux de 2017, on constate qu'à Paris, Emmanuel Macron est assez stable. Il avait obtenu 34,83% des voix au premier tour. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, fait un vrai bond en avant dans la capitale avec presque 10 points de mieux qu'il y a cinq ans.

En Ile-de-France, par rapport à 2017, les deux candidats progressent. LREM fait presque sept points de mieux qu'il y a cinq ans et LFI est en hausse de huit points. Jean-Luc Mélenchon s'impose dans cinq départements franciliens et gagne haut la main dans des villes communistes du Val-de-Marne comme Vitry ou Ivry-sur-Seine. Emmanuel Macron l'emporte à Paris dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine.

Pas de percée pour Marine Le Pen ni à Paris ni en Ile-de-France

Marine Le Pen reste stable dans la capitale et dans notre région. Pas de percée spectaculaire pour celle qui se qualifie à nouveau pour le second tour de la présidentielle 2022. La patronne du Rassemblement national obtient 5,54% des voix dans la capitale (4,99% en 2017). En Ile-de-France, elle obtient 12,97% (12,57 en 2017).

Eric Zemmour arrive deuxième dans trois arrondissements de Paris

Dans ces anciens bastions de la droite, Eric Zemmour (8,16%) est arrivé deuxième dans les 7e, 8e et 16e arrondissements où il atteint même 17,48%. Jamais dans la capitale un candidat d'extrême droite n'avait obtenu un tel score. Eric Zemmour a appelé à voter Marine Le Pen au deuxième tour.

Résultats historiquement bas pour la maire de Paris et la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France

Ce premier tour de la présidentielle 2022 est un coup dur pour Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate PS et pour Valérie Pécresse candidate LR et présidente de la région Ile-de-France. Les deux femmes n'ont pas réussi à convaincre les électeurs. Leurs scores sont catastrophiques et marquent un tournant pour ces deux grands partis politiques.

À Paris, Anne Hidalgo n'obtient que 2,17%, en Ile-de-France c'est pire, avec un score de 1,43%.

Valérie Pécresse est à 6,59% à Paris et elle obtient 6,19% des voix en Ile-de-France. Dans son département des Yvelines, elle dépasse de peu 8%. Dans ses fiefs de Vélizy-Villacoublay et de Versailles, elle atteint à peine 11% et 14%.

Les deux femmes ont appelé, dès dimanche soir peu après 20h00, chacune à leur façon, à voter Emmanuel Macron au deuxième tour pour faire barrage au Rassemblement national.

