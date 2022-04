Présidentielle 2022 : depuis 2002, le taux d'abstention ne cesse d'augmenter dans la Manche

Plus de 48 millions de Français sont attendus aux urnes ce dimanche 24 avril, mais le spectre de l'abstention plane sur le second tour. Déjà au premier tour, elle a atteint 26% au niveau national, un chiffre en augmentation depuis 2007. Et la Manche ne fait pas exception.

Pour le second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche 24 avril, 48 millions personnes sont inscrites sur les listes électorales en France. Dans la Manche, 385.000 électeurs et électrices sont appelés à voter. Mais tous n'iront pas aux urnes. Depuis 2007, le taux d'abstention n'arrête pas d'augmenter dans le département, comme dans le reste du pays.

Au premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 10 avril, 24,3% des électeurs et électrices manchois ne s'étaient pas rendus aux urnes. Six points de plus par rapport au premier tour du scrutin de 2017, où l'abstention atteignait 18,5%. Un chiffre qui augmente depuis 2007 dans notre département.

L'élection qui mobilise pourtant le plus les Français

En 2012, 16,7 % des électeurs ne s'étaient déplacés pour voter. En 2007, le taux d'abstention atteignait 14,3%. On n'est pas encore au niveau record que l'on a connu ici dans la Manche au second tour de la présidentielle en 2002 : 26,3% des électeurs n'avaient pas voté. Pourtant, c'est le scrutin qui mobilise le plus les Français. Rappelons-nous la catastrophe des élections départementales et régionales de 2021 où plus des deux-tiers des Manchois ne s'étaient pas rendus aux urnes.

Les premiers chiffres de la participation devraient être connus ce dimanche dès 12h, puis à 17h et enfin les résultats du scrutin le seront à 20h.