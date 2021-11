Présidentielle 2022 : dernier débat pour les candidats Les Républicains avant l'investiture samedi

Qui sera le candidat de la droite à la présidentielle 2022 ? La réponse sera donnée samedi, à l'issue du congrès des Républicains qui débute mercredi au terme d'une brève mais intense campagne au résultat imprévisible. Mais en attendant le résultat du vote des 140.000 adhérents, les cinq candidats à l'investiture s'affrontent mardi soir pour un quatrième et dernier débat diffusé sur France 2 et France Inter. La veille, lundi, les aspirants à la présidence de la République ont tenté de convaincre les indécis au cours d'ultimes réunions publiques.

Valérie Pécresse "prête à présider la France"

A Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), près de 700 personnes étaient réunies pour soutenir Valérie Pécresse. La présidente de la région Ile-de-France s'est dire "prête à présider la France". Elle a appelé son auditoire à "faire gagner la droite, pour faire gagner la France". Seule femme candidate chez les Républicains, elle a jugé "urgent que la droite revienne pour faire les réformes dont la France a besoin", tout en raillant un Emmanuel Macron, "président zig-zag".

Eric Ciotti, fidèle d'une droite "debout"

Non loin, à Neuilly puis Versailles, Eric Ciotti, s'est lui dit "convaincu que ce sera un candidat issu du congrès (...) qui sera le prochain président de la République". Devant 150 personnes et en présence du président du Sénat Gérard Larcher, le député des Alpes-Maritimes a déclaré : "Je me réjouis que ce soit vous qui allez décider du sort de la France", tout en promettant d'être "fidèle au message réformiste de François Fillon" d'une droite "debout".

Xavier Bertrand se pose en rassembleur

De son côté, Xavier Bertrand a choisi Rilleux-la-Pape (Rhône) pour défendre le "rassemblement" qu'il compte "porter jusqu'au bout". Anticipant le résultat du vote des adhérents, le président de la région Hauts-de-France a indiqué : "Le 4 décembre, je veux faire campagne avec Valérie, avec Michel, avec Philippe et avec Eric". Une allusion à ses concurrents, avant de détailler son programme allant à des peines minimales pour les agresseurs de policiers ou élus, à la construction de dix réacteurs nucléaires.

Philippe Juvin et Michel Barnier

Philippe Juvin, lui, était l'invité de la fédération de Paris où il a exposé sa méthode d'"exigence, fermeté et mesure" à quelque 350 militants, selon son décompte. Michel Barnier avait de son côté réuni un millier de personnes, selon son équipe, dimanche, dans sa région à Aix-les-Bains. "Cette campagne a été passionnante, respectueuse. Les militants attendent qu'on soit à la hauteur", a affirmé l'ancien négociateur pour le Brexit dans la matinée sur CNews.

Dans cette dernière ligne droite, grappiller d'ultimes voix est primordial : "en 36 heures il y a encore le temps de convaincre, d'expliquer", a souligné l'ex-ministre Brice Hortefeux, venu soutenir Valérie Pécresse ainsi que le député de l'Yonne Guillaume Larrivé. Car parmi les quelque 140.000 adhérents appelés à voter lors des deux tours de scrutin entre le 1er et le 4 décembre, tous n'ont visiblement pas encore fait leur choix.