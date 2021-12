Présidentielle : des élus du Calvados, de la Manche et de l'Orne signent une tribune pour l'union de la gauche

1.543 élus locaux publient une tribune ce dimanche 19 décembre pour appeler à l'union de la gauche à quatre mois de l'élection présidentielle. Parmi les signataires figurent plusieurs maires et élus de collectivité normande. Ils sont rejoints par des figures de la gauche comme Martine Aubry.

Les élus locaux appellent à leur tour les candidats à l'élection présidentielle à faire l'union à gauche. Après les appels du pied de plusieurs d'entre-eux comme Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo, après l'annonce d'une probable candidature de l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, des conseillers et conseillères municipaux, départementaux, régionaux et des parlementaires signent une tribune en ce sens publiée dans le Journal du Dimanche.

Parmi les signataires figurent plusieurs élus normands notamment du Calvados, de la Manche et de l'Orne. "Face au techno-libéralisme ­d'Emmanuel Macron qui précarise les plus faibles, nous avons un autre chemin à tracer", écrivent-ils dans le texte. Des figures de la gauche ont aussi apposé leur signature comme la maire de Lille, Martine Aubry ou le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.

Les élus de la Manche signataires :

Anne AMBROIS, Maire de La Glacerie

Benoît ARRIVÉ, Maire de Cherbourg-En-Cotentin

Noureddine BOUSSELMAME, adjoint au Maire de Cherbourg-En-Cotentin

Arnaud CATHERINE, adjoint au Maire de Cherbourg-En-Cotentin

Sébastien FAGNEN, Maire délégué de Cherbourg-Octeville

Estelle HAMEL, Conseillère municipal de Cherbourg-en-Cotentin

Sylvie LAINE, Conseillère municipale de Cherbourg-En-Cotentin

Lydie LE POITTEVIN, adjointe au Maire de Cherbourg-en-cotentin

Odile LEFAIX-VÉRON, Conseillère départementale de la Manche

Pierre-François LEJEUNE, Conseiller départemental de la Manche

Gilles LELONG, Conseiller départemental de la Manche et adjoint au Maire de Cherbourg-En-Cotentin

Gilbert LEPOITTEVIN, Maire de Tourlaville

Daniel MORIN, Conseiller municipal de Cherbourg-En-Cotentin

Anna PIC, Conseillère régionale de la région Normandie

Claudine SOURISSE, première-adjointe au Maire de Cherbourg-En-Cotentin

Emmanuel VASSAL, Conseiller municipal de Cherbourg-En-Cotentin

Les élus du Calvados signataires :

Émilie AUGÉ, Conseillère municipale de Blainville-sur-Orne

Valérie BUREL, Conseillère municipale de Lisieux

Elise CASSETTO-GADRAT, Conseillère départementale du Calvados

Raphael CHAUVOIS, Conseiller municipal de Ouistreham

Gilles DETERVILLE, Conseiller régional de la région Normandie et conseiller municipal de Caen

Laurence DUMONT, Députée du Calvados

Martine KERGUELEN, Conseillère départementale du Calvados

Jean- Christophe GAUCHARD, Conseiller municipal de Hérouville-Saint-Clair

Richard GRISET, Maire de Quetteville

Luc LE GOUPIL, premier adjoint au Maire d'Hérouvillette

Patrick LEDOUX, Maire de Louvigny

Jacky LEHUGEUR , Maire de Gouvix et Président de la communauté de communes Cingal Suisse normande

Lionel MARIE, Maire de Blainville-sur-Orne

Marc POTTIER, Maire de Colombelles

Lionel POULLIAS, Conseiller municipal de Blainville-sur-Orne

Eric VÈVE, Conseiller départemental du Calvados

Les élus de l'Orne signataires :