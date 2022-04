Présidentielle 2022 : des fractures entre zones urbaines et zones rurales en Occitanie après le 1er tour

Le 1er tour du scrutin a laissé apparaître des contrastes régionaux, avec des votes sensiblement différents entre les villes et les zones plus rurales.

Le deuxième tour de 2022 sera donc le même que celui de 2017 : Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Le président sortant arrive en tête au premier tour avec 27,6 % des voix et la candidate du Rassemblement National recueille 23 % des suffrages. Jean Luc Mélenchon est juste derrière, pour la France Insoumise avec 22,2%. Les neuf autres candidats se partagent ce qu'il reste. Un premier tour qui laisse apparaître une fracture déjà bien connue entre les villes et les zones rurales, qui se vérifie en Occitanie.

Les zones urbaines plutôt favorables à Emmanuel Macron

Dans les grandes lignes, même si ce constat peut être nuancé, l'électorat urbain est plutôt conquis par Emmanuel Macron et que la France périphérique est plus sensible aux arguments de Marine Le Pen.

Dans les villes préfectures de la région, les électeurs ont eu tendance à voter pour le président sortant : il arrive en tête à Albi, à Montauban, à Auch, à Rodez et à Cahors.

L'exception vient des très grandes villes d'Occitanie où c'est Jean-Luc Mélenchon qui finit premier : à Toulouse, le patron de la France Insoumise fait un score historiquement haut : quasiment 37%. Il finit aussi en tête à Nîmes et à Montpellier, à l'image de d'autres grandes villes françaises comme Nantes, Marseille, Grenoble ou Rennes. Jean-Luc Mélenchon arrive aussi en tête à Foix et, en moyenne, dans le département de l’Ariège.

Marine Le Pen confirme son assise dans les zones rurales

Marine le Pen s'impose souvent dans des zones plus rurales. Comme il y a cinq ans, quand on fait la moyenne de votes départementaux, elle arrive en tête dans le Tarn, dans le Tarn-et-Garonne avec un pic à 36% à Castelsarrasin. La candidate du Rassemblement National vire aussi en tête dans les départements dans l'Aude et des Pyrénées-Orientales : Carcassonne et Perpignan sont les seules préfectures de la région Occitanie où la candidate du Rassemblement National a viré en tête à l'issue du 1er tour.