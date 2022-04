Présidentielle 2022 : à midi, un taux de participation en hausse en Loire-Atlantique et en Vendée

Le taux de participation s'élève à 27,74% ce dimanche midi pour le second tour de l'élection présidentielle en Loire-Atlantique, et à 31,07% en Vendée. Deux chiffres qui sont pour l'instant au-dessus de la moyenne nationale et plus élevés qu'au même moment en 2017.