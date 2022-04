Les premiers taux de participation viennent de tomber ce dimanche 10 avril à midi en Vendée et en Loire-Atlantique. Dans les deux départements, ils sont au-dessus de la moyenne nationale et en hausse par rapport à la présidentielle de 2017.

Présidentielle 2022 : des taux de participation en hausse en Vendée et en Loire-Atlantique

La Vendée et la Loire-Atlantique font pour l'instant partie des bons élèves. À midi, ce dimanche 10 avril, le taux de participation est en hausse comparé à la même période pour le premier tour de la présidentielle en 2017. En Loire-Atlantique, il augmente très légèrement et se situe à 25,66 %, contre 25,53% cinq ans plus tôt.

Presque un point de plus en Vendée

En Vendée, le même taux de participation est de 28,15% à la mi-journée. C'est presque un point de plus par rapport au premier tour de la présidentielle en 2017 (27,46%). Dans les deux cas, en Vendée comme en Loire-Atlantique, la participation reste plus importante que la moyenne nationale, fixée à 25,48%. C'est trois points de moins comparé à l'élection précédente.