Présidentielle 2022 : duel de programmes entre représentants d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen en Occitanie

Les représentants de Marine Le Pen et Emmanuel Macron en Occitanie débattent ce lundi sur France Bleu Occitanie. Economie, éducation, international : quelles sont les divergences entre le président-candidat et la représentante du RN ?

Au niveau national, Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle dimanche avec 27,6% des voix, devant Marine Le Pen à 23 %. Dans notre région, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 24,62% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,48%. Ce lundi, sur France Bleu Occitanie, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée LREM du Tarn a débattu face à Julien Leonardelli, conseiller régional RN, responsable du Rassemblement National en Haute-Garonne.

Marie-Christine Verdier-Jouglas voit dans ce résultat du premier tour "une confirmation" pour Emmanuel Macron : "les électeurs veulent sortir des clivages droite-gauche, des partis traditionnels. Pendant cinq ans, la droite comme la gauche n'ont rien fait pour se reconstruire. Nous sommes dans l'intérêt collectif, et renouveler sa confiance à un président sortant c'est assez exceptionnel sous la 5ème République. Dans le même temps les extrême sont toujours forts." Elle veut croire que les sympathisants de gauche, y compris ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon (arrivé troisième à 22,2% au niveau national), voteront pour Emmanuel Macron au second tour. Selon Marie-Christine Verdier-Jouglas, Emmanuel Macron ne doit "pas changer son programme pour des raisons électorales, mais mobiliser sur le terrain pour le second tour."

.Julien Leonardelli veut lui "rassembler les Français qui croient en la France". Pour le conseiller régional RN, une nouvelle campagne débute en vue du second tour et Marine Le Pen a progressé depuis l'entre-deux tours de 2017 et le débat durant lequel elle avait échoué : "Emmanuel Macron laisse 600 milliards d'euros de dettes sur 5 ans, une insécurité, une immigration record. Marine Le Pen s'adresse à tout le monde. Elle porte un projet de redressement national, un projet populaire, un projet qui permet de rassembler. Emmanuel Macron a été le président qui a cassé la France et apporté une cassure au sein du peuple."

Economie et pouvoir d'achat

Sur le volet du pouvoir d'achat, Marine Le Pen, veut redonner 200 euros par mois aux familles, en baissant la TVA de 20 à 5,5% sur les énergies (carburant , le fioul, le gaz, l’électricité) : "les Français n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois, quand vous voyez que l'essence a dépassé les deux euros le litre, les gilets jaunes se sont mobilisés quand l'essence était à 1,40 euros" justifie Julien Leonardelli, conseiller régional RN.

Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée LREM, répond que "le chèque inflation et le blocage des prix sont plus performants en terme de pouvoir d'achat que la baisse de la TVA, que tout le monde paye, même les plus riches, ce n'est pas juste". Emmanuel Macron prévoit le triplement de la "prime Macron", prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, versée par les employeurs aux salariés.

Les deux adversaires promettent aux entreprises une baisse des impôts de production, souhaitent supprimer la redevance audiovisuelle et alléger la fiscalité sur les donations et les successions.

Education et revalorisation des enseignants

Emmanuel Marcon et Marine Le Pen veulent tous deux renforcer l' apprentissage des fondamentaux : davantage d'heures de mathématiques et de Français, en primaire, au collège. Pour Emmanuel Macron, les mathématiques "seront de nouveau dans le tronc commun au lycée", Marine Le Pen veut, elle, détricoter la réforme Blanquer au lycée en revenant aux anciennes filières et à des épreuves dans toutes les matières au baccalauréat.

Remettre les maths dans le tronc commun, est-ce un aveu d'échec de la part du Président ? Pour Marie-Christine Verdier-Jouclas, c'est une remise en cause saine : "à partir du moment où on voit que ça ne fonctionne pas, on revoit els choses. On continuera de dédoubler les classes en CP, CE1, et grande section de maternelle. C'est une réussite dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est une mesure d'égalité des chances."

Marine Le Pen veut augmenter le nombre d'heure de cours en primaire et promet des revalorisations pour les enseignants de 3 % par an pendant le quinquennat "les profs sont sous-payés en France par rapport aux autres pays européens, pourtant, ils assurent l'avenir de nos enfants" défend Julien Leonardelli.

Emmanuel Macron est prêt à revaloriser les enseignants, à leur consacrer six milliards d'euros, en échange ils devront accepter des missions supplémentaires: remplacer systématiquement leurs collègues absents et suivre de manière plus individualisée les élèves. .

Diplomatie et Europe

Emmanuel Macron veut rendre l'Europe plus puissante et indépendante pour peser sur le cours du monde. Marine Le Pen souhaite que les lois françaises soient supérieures aux lois européennes.

Nous pouvons avoir une Europe plus forte en construisant une Europe des Nations libres et souveraines qui ont leurs lois et gèrent leurs pays comme bon leur semble. Marine Le Pen a construit avec les patriotes européens un projet pour une Europe des Nations. L'Union européenne que nous ont vendu les mondialistes, dont Emmanuel Macron, est en échec, particulièrement au niveau social, les classes populaires sont abandonnées. - Julien Léonardelli

Heureusement qu'Emmanuel Macron est aux commandes alors que la France assure la présidence de l'Union européenne, c'est le seul qui a permis de prendre des sanctions contre la Russie, qui a pu maintenir un dialogue avec Vladimir Poutine. Le Frexit ne fonctionnera pas, mais Marine Le Pen veut dénoncer les traités européens, remettre en cause la libre circulation des personnes et des marchandises dans l'Union européenne, c'est une sortie de l'Union qui ne dit pas son nom. - Marie-Christine Verdier-Jouglas

Emmanuel Macron veut créer une nouvelle force aux frontières nationales et conditionner l'obtention des titres de séjour long à la maitrise de notre langue, de notre culture. Marine Le Pen veut expulser fichés S et les clandestins.