Présidentielle 2022 : Edouard Philippe soutient Emmanuel Macron sans se faire dicter ses faits et gestes

Le maire du Havre lancera dans sa ville le 9 octobre prochain son mouvement, afin de peser sur la présidentielle 2022 et de soutenir le chef de l'Etat

Comment Edouard Philippe va-t-il soutenir concrètement le candidat Emmanuel Macron pour la présidentielle de l'année prochaine ? Il l'a dit sur TF1, son "soutien" au chef de l'Etat sera "complet". Mais pour autant, le maire du Havre n'entend pas se faire dicter ses faits et gestes.

Il a été "loyal, cohérent et libre"d'après Agnès Firmin Le Bodo, député Agir et fidèle philippiste. Rien d'étonnant en effet, à ce que le maire du Havre ne se démarque pas de la politique d'Emmanuel Macron. Mais comme à son habitude, personne ne lui dictera ses faits et gestes.

Lundi, lors d'une inauguration au Havre, il a refusé de se présenter aux journalistes. La condition pour l'avoir devant les micros, c'était "pas de questions de politique nationale". Depuis son passage à Matignon, c'est ainsi, Edouard Philippe entend maîtriser de bout en bout sa communication. Il estime avoir dit ce qu'il avait à dire sur TF1 et il n'aime pas le mélange des genres. Donc au Havre, quand il est publiquement présent pour un événement, il ne parle que du Havre.

Edouard Philippe va lancer son propre parti

Il faudra donc attendre le 9 octobre pour l'entendre détailler son rôle pour cette présidentielle. Il lancera le mois prochain son parti depuis sa ville, au lendemain du congrès de la République des maires qui se déroulera également au Havre. Un mouvement de maires engagés dont il fait parti. Si Emmanuel Macron est candidat, Edouard Philippe est derrière lui, mais au regard de la campagne de 2017, si Emmanuel Macron trébuche ou doit renoncer d'une manière ou d'une autre à sa candidature, le maire du Havre sera ainsi bien positionné pour la suite de cette année électorale.