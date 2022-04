Présidentielle 2022 : égalité parfaite dans plusieurs communes des Deux-Sèvres

Il y a des résultats plus insolites que d'autres. Deux communes des Deux-Sèvres, Thénezay et Sauzé-Vaussais, ont donné exactement le même nombre de voix à chaque candidat ce dimanche de second tour de l'élection présidentielle.