Présidentielle 2022 : Emilie souhaite la hausse des revenus pour les métiers du soin

Dans la série L'Elysée vu de Franche-Comté, France Bleu Besançon donne la parole à des Francs-Comtois : qu'attendent-ils d'un président de la République? Emilie, aide à domicile qui fait une formation d'infirmière souhaite une revalorisation des salaires des métiers du soin, .

Emilie est une jeune femme qui était aide à domicile au moment du premier confinement. Elle était de ces salariés de première ligne qui malgré les incertitudes de l'époque sur le virus ont continué à travailler, à se déplacer, alors que tous les Français étaient invités à rester chez eux. Depuis, Emilie a repris les études, elle est à l'école d'infirmière de Vesoul.

Quelle serait pour vous la première mesure que devrait prendre le prochain gouvernement? "Avec la crise qui vient de se passer, on a vu que les métiers les moins payés sont les plus importants finalement. Donc j'attends quand même une valorisation de ces métiers là qui sont très importants".

Si vous étiez présidente, quelle serait votre priorité? "Ma priorité c'est bien-sûr les métiers de la santé ou d'autres métiers qui sont importants. Je pense aux agriculteurs aussi, beaucoup".

Emilie a en fait plusieurs priorités : "Pour moi, la priorité aussi, c'est l'écologie, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'instant, parce que je pense que l'avenir craint beaucoup". Ou encore : "Il y a encore des personnes en France, dans un pays aussi développé que le nôtre, qui dorment dehors en hiver. Ce n'est pas normal non plus".

Les programmes des candidats vous concernent-ils? "Oui, parce que je suis citoyenne, donc je suis forcément concernée, mais pour vous dire franchement, je m'intéresse pas plus que ça aux programmes, je ne les lis pas spécialement. Je ne suis pas une intéressée de la politique".