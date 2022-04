Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron a-t-il été "bien élu" en Nouvelle-Aquitaine ?

Emmanuel Macron a-t-il été "bien élu" ce dimanche 24 avril au second tour de l'élection présidentielle en Nouvelle-Aquitaine ? Au niveau national, les 58,54% des suffrages exprimés représentent 38,52% des inscrits. Un peu plus d'un électeur sur trois a donc choisi le président sortant. Avec une hausse historique de l'abstention au second tour (28,01% des électeurs se sont abstenus), comment analyser ces résultats ? Nous avons décidé de représenter la répartition des votes en Nouvelle-Aquitaine et dans chaque département de la région sous forme de pourcentage des inscrits pour mieux faire ressortir les tendances et représenter l'abstention, le vote blanc et nul sur le même plan. Il en ressort qu'en Nouvelle-Aquitaine, Emmanuel Macron a plutôt été mieux élu qu'au niveau national.

En Nouvelle-Aquitaine, Emmanuel Macron récolte 39,62% des voix des inscrits. C'est un peu plus qu'au niveau national. Des résultats portés dans la région par les votes des Girondins. Les Girondins ont voté pour le président sortant à près de 42% inscrits et c'est le département de la région de loin le plus peuplé (1,1 millions de personnes sur les listes électorales). Résultat : 484 771 voix engrangées rien qu'avec les votes de ce département. On sait que les citadins ont plus souvent choisi le candidat LREM face à Marine Le Pen. Plus d'un électeur bordelais sur deux a ainsi mis un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne. Près de 220.000 électeurs des Pyrénées-Atlantiques (42,27% des inscrits) ont également choisi de donner leur voix au président sortant. Les Deux-Sévriens ont, eux, soutenu sa candidature à plus de 43% (117 805 électeurs).

Attention, il ne s'agit pas forcément d'un vote d'adhésion. Selon l'institut Ipsos Sopra-Steria, 42% des Français qui ont voté Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle l'ont choisi "avant tout pour faire barrage à Marine Le Pen".

Une abstention plus basse que la moyenne nationale mais plus de vote blanc

Il y a eu, au niveau national, 28,01% d'abstention, un record. Un chiffre jamais vu depuis les 31% du second tour de 1969, juste après la démission du Général de Gaulle. Comme pour le deuxième tour de cette année, aucun candidat de gauche n'était en lice. En Nouvelle-Aquitaine, l'abstention est plus basse, à quatre points de moins (24,19%). En revanche, le vote nul est plus élevé (2,29% des inscrits contre 1,62%). Le vote blanc aussi (5,6% contre 4,57% sur toute la France). Concernant le vote blanc ou nul, 49% des électeurs ayant fait ce choix le justifient, selon Ipsos/Sopra Steria par le "refus de choisir entre deux candidats" qu'ils "rejettent totalement".

Ce dimanche, le député béarnais Jean Lassalle, qui avait annoncé son intention de voter blanc, a finalement changé d'avis. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle a, sous le regard des caméras braquées sur le bureau de vote de Lourdios-Ichère, mis en scène son abstention. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la commission nationale du contrôle de la campagne ce lundi.