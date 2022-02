Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron a-t-il peur de débattre avec le Bordelais Philippe Poutou ?

A deux mois jour pour jour du premier tour de l'élection présidentielle, Philippe Poutou, toujours en quête des 500 parrainages, ferait-il peur à Emmanuel Macron ? Le doute semble permis à la lecture d'un article de Libération paru lundi. "En Macronie, on ne souhaite pas voir [le candidat du Nouveau parti anticapitaliste] mitrailler le chef de l'Etat comme il avait attaqué François Fillon lors des débats en 2017", écrit le journal, citant l'entourage du président de la République.

"C'est dommage ça", a réagi Philippe Poutou dans un tweet très partagé au lendemain de la publication de l'article de Libération. "On a pourtant plein de choses à te dire", poursuit le candidat du NPA tutoyant au passage Emmanuel Macron et paraphrasant son controversé "Qu'ils viennent me chercher". L'ancien ouvrier de l'usine Blanqueford égrène ensuite la liste des sujets dont il aimerait "discuter" avec le chef de l'Etat : Les "milliers de lits supprimés à l'hôpital", les "mains arrachées", les "gens éborgnés", "la chasse aux réfugiés et "les morts en Méditerranée".

Les punchlines de Philippe Poutou contre François Fillon et Marine Le Pen

Lors du fameux débat du 5 avril 2017, Phillippe Poutou avait fustigé les affaires judiciaires visant les candidats de la droite et du rassemblement national. "Plus on fouille, plus on sent la corruption, la triche", avait-il lancé à François Fillon alors éclaboussé par le scandale du Pénélope Gate.

Avec un débit mitraillette, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste avait enchaîné les punchlines pour exprimer "cette colère d'en bas contre les politiciens corrompus". Chez les "Le Pen aussi, on pique dans les caisses publiques (...) on se protège avec les lois du système (...) nous quand on est convoqué par la police, on n'a pas d'immunité ouvrière", avait taclé Philippe Poutou au cours d'une tirade restée dans les annales d'internet.

