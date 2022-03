Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron attendu sur l’éducation avant sa venue à Dijon

Vers une étape importante à Dijon dans la course à la présidentielle 2022 ? La campagne officielle débute ce lundi 28 mars. Une dernière ligne droite qui commence au quartier de la Fontaine d’Ouche pour Emmanuel Macron. Le président-candidat est en campagne, à la rencontre notamment ce lundi midi des élèves apprentis du lycée professionnel des Marcs d'Or, chemin du Fort de la Motte Giron.

L’éducation est le thème central du déplacement d’Emmanuel Macron, venu parler avec les apprentis, les élèves, les parents d'élèves. Au menu aussi, une discussion dans l’après-midi à partir de 14h30 avec le monde associatif à la Maison-phare, qui propose différentes activités pour les jeunes.

Les habitants du quartier de la Fontaine d'Ouche sur la réserve

Le passage d’Emmanuel Macron ne suscite pas pour autant beaucoup d’enthousiasme à la Fontaine d’Ouche. Patron du tabac-presse avenue du Lac, Karim est clair, il demande plus de moyens pour les jeunes : ”parler avec eux, c’est bien mettre des moyens en place, c’est mieux” lâche le gérant, qui demande notamment plus “d’animation et de sorties pour les jeunes”, au-delà de la Maison-phare.

Chez les parents, la venue de l’actuel chef de l’Etat sera également scrutée sur le volet éducation. Stéphanie pointe le nombre d’élèves par classe à l’école primaire Lallemand, située dans le quartier de la Fontaine d’Ouche. “Ma fille a été en primaire là-bas. Ils sont en sureffectif depuis quelques années, c’est n’importe quoi” s’agace Stéphanie, qui demande un recrutement de nouveaux enseignants.

“On veut entendre le président sur ce qu’il compte dire aux jeunes” explique de son côté Soraya, une autre mère de famille, qui habite sur place depuis une vingtaine d’années. Elle espère du dialogue ce lundi entre Emmanuel Macron et les jeunes du quartier.

“On veut entendre le président sur ce qu’il compte dire aux jeunes.” Soraya, une mère de famille du quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon.

Les élus surveillent aussi la venue du président-candidat

Au-delà des parents, les élus vont également surveiller la venue de l’actuel président de la République. Le conseiller municipal du quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon Massar N’Diaye souligne qu’il y a un "besoin de faire vivre la démocratie", avec des échanges ce lundi "pour montrer que le quartier est au cœur des enjeux."

Le conseiller municipal du quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon Massar N’Diaye espère du dialoge entre Emmanuel Macron et la jeunesse dijonnaise © Radio France - Alexandre Lepère

Accompagné ce lundi sur une partie de sa visite par le maire de Dijon François Rebsamen, le président-candidat sera peut-être chahuté ! L'Union Syndicale Solidaires 21 veut rencontrer Emmanuel Macron ce lundi après-midi pendant sa déambulation dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche... Le syndicat compte notamment lui parler des mesures antisociales dans son programme, dont son projet de retraite à 65 ans.

Quel programme pour le président-candidat Emmanuel Macron à Dijon ?