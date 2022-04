Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron devance Marine Le Pen d'une courte tête en Moselle

Si le Président de la République sortant, Emmanuel Macron, est arrivé en tête en Moselle lors du second tour de l'élection présidentielle, l'écart fut beaucoup plus serré qu'en 2017.

D'une courte tête ! Emmanuel Macron, réélu président de la République pour cinq ans, devance Marine Le Pen d'une courte tête en Moselle.

Il a recueilli 249.589 voix, soit 50,46 % des suffrages exprimés. Un écart plus serré, un peu plus de 4.500 voix, qu'en 2017 vis-à-vis de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National a gagné du terrain avec 37.000 voix de plus qu'au second tour de 2017.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans les villes de plus de 10.000 habitants, Marine Le Pen est arrivé en tête à Hayange, le fief de son maire Fabien Engelman, mais aussi à Amnéville, Florange et dans quelques communes de Moselle-Est (Stiring-Wendel, Freyming-Merlebach et Creutzwald).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sans surprise, Emmanuel Macron s'est, lui, imposé à Metz, Montigny-lès-Metz, Thionville, et Marly. Il devance sa rivale d'un rien à Forbach et Sarreguemines.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Fameck, où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête lors du premier tour, les voix du candidat La France insoumise semblent s'être reportés, sur le Président sortant, qui arrive en tête dans cette commune.

Un second tour marqué, en Moselle, par une hausse de l'abstention. Quasiment 2 points de plus (1,68 %) par rapport à 2017. En revanche, le nombre de bulletins blancs et nuls a fortement baissé par rapport il y a 5 ans.