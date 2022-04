Présidentielle : Emmanuel Macron devant Marine Le Pen à Alès

A Alès (Gard), Emmanuel Macron est arrivé en tète devant Marine Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle.

C'est un résultat d'autant plus intéressant pour Emmanuel Macron qu'il n'était arrivé qu'en troisième position au premier tour de l'élection présidentielle, à Alès (Gard), derrière Marine le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, le président réélu l'emporte cette fois ce dimanche avec 51,65% des voix, devant Marine le Pen.