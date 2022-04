Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron en tête au premier tour en Bretagne

Selon les estimations Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. L'actuel chef de l'Etat est arrivé en tête du premier tour dans tous les départements bretons.

Plus de 2,5 millions d'habitants étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le 1er tour de la présidentielle. (illustration)

Le 1er tour de l'élection présidentielle s'est tenu ce dimanche 10 avril en France. Selon les estimations Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour qui se déroulera le dimanche 24 avril. D'après les résultats fournis par le ministère de l'Intérieur, l'actuel chef de l'Etat arrive en tête dans tous les départements bretons, devant la candidate du Rassemblement national ou le leader de La France Insoumise.

à lire aussi Présidentielle : ce qu'il faut retenir du premier tour

Près de 33% des voix pour Emmanuel Macron en Bretagne

Selon les résultats partiels, Emmanuel Macron décroche près de 33% des voix sur l'ensemble de la région, devant Marine Le Pen (20,1%). Le candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, se positionne pour le moment en 3e position (19,9%), juste derrière la candidate du Rassemblement national. L'écologiste Yannick Jadot pointe à la 4e place avec 6% des suffrages, devant Eric Zemmour (4,94%).

Dans les Côtes d'Armor, selon des résultats définitifs, Emmanuel Macron décroche 31% des suffrages au premier tour, devant Marine Le Pen (21,8%) talonnée par Jean-Luc Mélenchon (20,26%). Les électeurs du département ont placé le candidat EELV Yannick Jadot en 4e position, mais avec un petit peu plus de 5% des voix.

Dans le Finistère, selon des résultats toujours partiels, l'actuel président de la République récolte plus de 32% des voix. Jean-Luc Mélenchon arrive lui en deuxième position (21,5%), juste devant Marine Le Pen (18,6%). Là encore, Yannick Jadot est quatrième ce premier tour avec 6% des suffrages.

En Ille-et-Vilaine, là encore c'est Emmanuel Macron qui se place en première position avec 35,4% des voix au premier tour. Il devance Jean-Luc Mélenchon (19,6%), talonné par Marine Le Pen (18,8%). Les électeurs du département ont placé Yannick Jadot en 4e position (6,6%), devant Eric Zemmour (4,6%).

Dans le Morbihan, 32,68% des votes exprimés sont allés vers Emmanuel Macron lors de ce premier tour de la présidentielle. Marine Le Pen récolte elle 22% des suffrages, devant Jean-Luc Mélenchon (18%). Yannick Jadot et Eric Zemmour sont au coude à coude (5,78% contre 5,69%), juste devant la candidate LR Valérie Pécresse (4,9%).

Participation en baisse

D'après les premiers résultats fournis par le ministère de l'Intérieur, le taux d'abstention s'élève à 21% en Bretagne pour ce premier tour de l'élection présidentielle. En 2017, il était de 16,51% dans la région.

Au niveau national, l'abstention est estimée à 26% selon les estimations Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu.

Manifestation à Rennes

Lors de l'annonce des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle, environ 600 manifestants se sont rassemblés à Rennes. Ils renvoient dos à dos Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Des magasins, des banques et un commissariat ont été notamment pris pour cible. Des poubelles ont brûlé, des vitrines ont été brisées et du mobilier urbain dégradé.