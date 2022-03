À moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, le président-candidat Emmanuel Macron refuse toujours le débat avec ses adversaires. "Il a un rôle plus important à jouer en ce moment", estime Jean-Pierre Cubertafon, député Modem du Périgord vert.

Présidentielle 2022 : "Emmanuel Macron est un candidat serein et déterminé", selon le député Modem de Dordogne

"J'ai trouvé que ce candidat était calme, serein et déterminé", témoigne Jean-Pierre Cubertafon, député Modem de Dordogne et membre de la majorité présidentielle, invité de France Bleu Périgord mardi 15 mars. Il revenait sur la prestation d'Emmanuel Macron lors de l'émission "La France face à la guerre", sur TF1 ce lundi, à laquelle huit des douze candidats à la présidentielle ont participé. Un grand oral uniquement composé d'interventions individuelles, car le chef de l'État refuse toujours de débattre avec ses adversaires.

"Emmanuel Macron s'est juste plié aux contraintes de l'émission", assure le député. "Comme ses prédécesseurs, ce président de la République n'acceptera pas de débat avant le premier tour. Mais rassurez-vous, il y aura des débats !", affirme Jean-Pierre Cubertafon. "Les Français aiment les débats et la politique. C'est juste que pour l'instant, le président de la République a un rôle important à jouer : celui de chef de la France en temps de guerre. Il aura l'occasion de s'exprimer, puis de débattre au deuxième tour."

Jean-Pierre Cubertafon toujours pas candidat

Le président-candidat devrait présenter son programme complet lors d'une conférence de presse, jeudi 17 mars. Mais Emmanuel Macron a déjà dévoilé quelques mesures, comme la suppression de la redevance audiovisuelle ou le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. "Ces premières annonces sont bonnes", confie le député périgourdin du Modem. "Ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est de dire que l'Europe est notre force. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce contexte de guerre, l'Europe doit jouer un rôle encore plus important."

Interrogé sur sa candidature à un deuxième mandat comme député de la Dordogne, Jean-Pierre Cubertafon préfère garder le mystère. "La question de ma candidature ne se pose pas", affirme-t-il. "Il y a deux temps dans notre vie démocratique : celui du mandat et celui de la campagne électorale. Aujourd'hui, j'ai deux priorités : poursuivre mon travail auprès des habitants de ma circonscription et surtout me battre pour la réélection d'Emmanuel Macron." L'élu indique que, dans la mesure où il se présenterait, il affronterait tous les candidats présents dans sa circonscription, y compris ceux tentés par une investiture sous la majorité présidentielle, comme le relatent nos confrères de Sud Ouest.