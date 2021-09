Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête des intentions de vote, d'après un sondage

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont toujours en tête des intentions de vote, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria publié ce vendredi 3 septembre pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France et réalisé à sept mois du premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril 2022.

Un duel Emmanuel Macron - Marine Le Pen, comme en 2017. À sept mois du premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril 2022, un sondage Ipsos-Sopra Steria, réalisé pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France et publié ce vendredi 3 septembre, place toujours le chef de l'État et la présidente du Rassemblement national en tête des intentions de vote. Emmanuel Macron est crédité de 24 à 26% des voix et Marine Le Pen de 19 à 23%. Mais le niveau de cette dernière "s'est tassé", a analysé sur franceinfo le délégué général d'Ipsos, Brice Teinturier.

Six scénarios différents ont été testés, en fonction du candidat qui sera soutenu par Les Républicains et la candidature ou non d'Éric Zemmour.

"Un match à trois" possible avec le candidat de la droite

D'après ce sondage, dans chacune des hypothèses étudiées, le candidat de la droite arrive en troisième position des intentions de vote. "On peut avoir un match à trois, alors que Les Républicains n'ont pas encore choisi comment ils allaient désigner leur candidat", a souligné Brice Teinturier.

Xavier Bertrand recueille 15 à 17% des intentions de vote en fonction de la candidature ou non d'Éric Zemmour, Valérie Pécresse en obtient 14 à 16%, et Michel Barnier entre 11 et 13%. "L'écart s'est beaucoup resserré entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse", selon Brice Teinturier.

Ces trois personnalités ont également été testées auprès des sympathisants LR-UDI. Xavier Bertrand recueille ainsi 39% d'opinion favorable à droite, Valérie Pécresse est à 29%, et Michel Barnier à 22%. L'organisation d'une primaire n'est toujours pas confirmée pour désigner le candidat de la droite et les sympathisants n'y sont qu'à 29% favorable. 41% d'entre eux privilégient la solution du choix de leur candidat "dans le cadre d'un congrès" réunissant "les dirigeants de la droite".

Entre 8 et 8,5 % des intentions de vote pour Éric Zemmour

Si Éric Zemmour se portait candidat, il recueillerait entre 8 et 8,5% des intentions de vote en mordant "autant sur le RN que sur LR", d'après le délégué général d'Ipsos.

La gauche, elle, "reste à un niveau très faible et très morcelé" puisqu'elle ne pèse au total qu'un tiers des intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2022, selon ce sondage. "Il n'y a pas de position dominante forte, avec Jadot plutôt en tête à 10%, mais juste devant Hidalgo à 9% et Mélenchon entre 8 et 8,5%", analyse Brice Teinturier.

Nicolas Dupont-Aignan recueille lui 2 à 5% des intentions de vote, selon le candidat de la droite ou la candidature d'Éric Zemmour. Arnaud Montebourg est à 2%, juste devant le communiste Fabien Roussel qui ferme la marche à 1,5%.

Ce sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France a été réalisé sur le terrain les 2 et 3 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 925 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. 69% de ces Français interrogés se disent "certains" ou "presque certains d'aller voter" le 10 avril prochain.