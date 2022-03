Présidentielle 2022 : "Emmanuel Macron fait campagne avec le chéquier de l'Elysée", selon Les Verts

Un plan d'aide pour les entreprises les plus touchées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, une remise de 15 centimes sur le litre de carburant à partir du 1er avril, le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Ces derniers jours, le gouvernement multiplie les annonces pour amortir la flambée des prix de l'énergie et l'inflation. Le gouvernement se défend de toute visée électorale. Ce n'est pas l'avis de Sabrina Sébaïhi. La porte-parole de Yannick Jadot, invitée du 6-9 de France Bleu Maine ce mardi, parle de coup politique à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle.

France Bleu Maine : Le Premier ministre Jean Castex annonce une aide de l'Etat de 15 centimes d'euros sur le litre de carburant à partir du 1er avril. C'est une bonne chose selon vous ?

Sabrina Sébaïhi : C'est surtout une mesure très injuste parce qu'en fait, cette aide va bénéficier à tout le monde, y compris à ceux finalement qui en n'ont pas forcément besoin ? En fait, ce sont les plus précarisés et qui ont besoin de prendre leur voiture tous les jours pour aller travailler qui vont en bénéficier le moins. Alors que ceux qui ont des grosses voitures et qui, pour le coup, remplissent leur véhicule, cette aide sera beaucoup plus importante. C'est donc une mesure très injuste. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aider d'abord ceux qui en ont le plus prioritairement besoin.

Dans un département rural comme la Sarthe, il y a beaucoup de professions qui ont besoin de véhicules pour aller travailler. Jugez-vous nécessaires ce coup de pouce sur le prix des carburants ?

Pour ces personnes-là, évidemment, c'est nécessaire et c'est même vital parce qu'on ne peut pas faire effectivement 200 km par jour pour aller travailler avec cette flambée des prix du carburant. Si on ajoute à cela la flambée du prix de l'énergie, ça devient extrêmement difficile, finalement, de pouvoir régler toutes ces factures à la fin du mois. Et il est totalement injuste qu'on se retrouve pris en otage par le prix du carburant, y compris pour aller travailler. Donc oui, c'est une bonne chose pour les personnes qui en ont le plus besoin. C'est injuste parce que ça devrait bénéficier en priorité pour ces personnes-là et pas pour tout le monde.

Autre annonce du gouvernement : l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Qu'est-ce que vous en pensez ?

Eh bien, c'est dommage qu'il n'ait pas des élections tous les six mois. Ce que je pense, c'est qu'on aurait réglé le gel du point d'indice des fonctionnaires. On y est favorable, mais on est aussi favorable à une vraie reconnaissance du service public. Vous voyez bien, les collectivités territoriales ont été extrêmement mises à mal sous ce quinquennat. Les collectivités ont vu leur dotation globale de fonctionnement fondre comme neige au soleil. Et aujourd'hui, quelques semaines avant le premier tour des élections présidentielles, on annonce un dégel du point d'indice. C'est très bien pour les fonctionnaires. Dommage que ça arrive maintenant. Et on regrette que le président fasse campagne avec le carnet de chèques de l'Elysée parce que c'est un peu ça quand même.

Comment percevez-vous cette campagne pour l'élection présidentielle ?

Elle est très particulière, elle est compliquée, particulière, parce qu'on a un président de la République qui est candidat aujourd'hui à quelques semaines du premier tour, qui refuse le débat et la confrontation d'idées avec les autres candidats. Ce qui est très étonnant parce qu'on a le sentiment qu'il est assez fier de son bilan. Et en fait, quand on est fier de son bilan, on vient le présenter, le confronter aux autres candidats. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas.

On parle beaucoup d'indépendance énergétique avec notamment ce conflit en Ukraine. Emmanuel Macron et d'autres candidats d'ailleurs sont favorables au développement de l'énergie nucléaire. Et vous ?

Non ! Cette guerre en Ukraine nous démontre que nous avons besoin d'une indépendance énergétique et d'une souveraineté à ce niveau là. Du coup, le nucléaire, vous savez que la matière première n'est pas en France. Certes, il n' y a pas de conflit dans les pays où nous allons chercher la matière première, mais on n'est pas à l'abri. Donc, très sincèrement, on pense qu'il faut vraiment développer et aller vers le 100 % énergies renouvelables pour être totalement autonomes et indépendants et pour ne pas dépendre finalement des pays qui nous fournissent cette matière et donc une augmentation des prix.

Le 100 % renouvelable va prendre du temps à mettre en place et demander de gros investissements pour fournir autant d'énergie que le nucléaire en France ?

Oui, ça va prendre du temps. Mais vous savez, les nouveaux réacteurs nucléaires que nous propose le président de la République, ça ne sera pas avant 2040 et ça va aussi nécessiter de forts investissements financiers. Quand on voit l'EPR de Flamanville qui devait coûter 3 milliards d'euros et qui en coûte 20 aujourd'hui, on voit bien à quel point ça coûte cher. Et pour le moment, on n'a pas vu le début d'un bout de fonctionnement.

Un dernier mot sur la campagne de Yannick Jadot, qui ne décolle pas. Il est crédité de 6,5% d'intention de votes. Est-ce une déception ?

Ecoutez nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on est dans une campagne sur le fond politique. On suit bien évidemment les sondages, comme tous les autres candidats. Mais le vrai sondage, pour nous, ce sera le 10 avril [date du premier tour de l'élection présidentielle]. Un peu comme cela a été le cas aux élections européennes. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais nous étions crédité de 6% et on a fini quasiment à 14 % le soir du scrutin. Voilà ce qu'on dit à tout le monde, c'est d'aller voter et de ne pas se laisser confisquer cette élection présidentielle.