Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron largement devant à Nîmes

Emmanuel Macron, largement réélu président de la République ce dimanche, est largement en tête sur Marine Le Pen à Alès au second tour.

Dans le Gard, Marine Le Pen est arrivée en tête à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Mais à Nîmes, et très largement, les électeurs ont placé Emmanuel Macron devant. Le candidat LaREM rassemble 60,05% des voix, un meilleur score qu'au niveau national. Du premier au second tour, il passe même de 14 306 à 32 631 voix.