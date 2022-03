Présidentielle 2022 : "Emmanuel Macron n'a rien réussi pendant son quinquennat" selon le RN de la Sarthe

Une heure de demi de présentation suivie de deux heures et demie de questions-réponses avec 300 journalistes. Emmanuel Macron a pris son temps hier pour présenter le programme qu'il compte appliquer s'il est réélu. Recul de l'âge de la retraite à 65 ans, conditionnement du RSA, durcissement des conditions d'immigration... Un vrai coup de barre à droite selon ses adversaires. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains parle même de "contrefaçon". Raymond de Malherbe, le secrétaire départemental du Rassemblement National en Sarthe, tire lui à boulets rouges sur le bilan du chef de l'Etat.

à lire aussi Présidentielle : Emmanuel Macron dévoile les grands thèmes de sa campagne dans une vidéo

France Bleu Maine : Emmanuel Macron promet 15 milliards d'euros de baisse d'impôt et le plein emploi d'ici 5 ans. Est-ce qu'il vous a convaincu ?

Raymond de Malherbe : Absolument pas. Emmanuel Macron n'a rien réussi pendant son quinquennat, sauf d'enrichir les gens qui étaient déjà très riches.

Prenons l'exemple du Revenu de Solidarité Active. Le chef de l'Etat souhaite qu'en contrepartie, les bénéficiaires du RSA suivent une formation de 15 à 20 heures par semaine pour les remettre sur le chemin de l'emploi. Est ce qu'il faut conditionner l'octroi des minimas sociaux ?

La problématique, ce n'est pas d'aider. Évidemment qu'il faut aider les gens qui ont le RSA, mais il faut se poser la question de pourquoi. Il y a aujourd'hui deux millions de personnes au RSA en France. Pourquoi il y a 7 millions de personnes qui doivent accéder au Secours populaire pour s'alimenter? Pourquoi il y a 5 millions de pauvres alors que les riches continuent à s'enrichir? C'est ça la première question. Monsieur Macron n'y répond pas pour. Évidemment, c'est bien d'essayer réintégrer les gens qui sont au RSA. Encore faut il mettre dans les communes, dans les collectivités territoriales, des équipes capables d'épauler psychologiquement, socialement, économiquement les gens qui sont à RSA, les aider à trouver un boulot, les aider à se reconstruire.

Les questions de santé font partie des préoccupations des Sarthois. Emmanuel Macron propose d'envoyer les futurs médecins généralistes dans les zones en tension pendant leurs études (4e année d'internat) de médecine. Est-ce une solution pour faire reculer les déserts médicaux ?

Oui, alors nous nous sommes d'accord sur cette direction là. Monsieur Macron est au pouvoir depuis l'élection de François Hollande, c'est à dire au moins dix ans et avant ça dans la haute administration. Il est temps qu'il se réveille. Ce gouvernement n'a rien anticipé.

Il a quand même levé le numerus clausus !

C'est évidemment une bonne chose. Nous considérons que la haute fonction publique ne donne plus l'exemple. Avant, les fonctionnaires étaient obligés pendant un certain nombre d'années de travailler là où on avait besoin d'eux. C'est évidemment une bonne mesure, surtout dans la Sarthe qui à cause de la très mauvaise gestion du conseil départemental, tenu depuis 40 ans par Les Républicains, la Sarthe est aujourd'hui l'un des pires départements au niveau des déserts médicaux. Il faut prendre des mesures d'urgence et des mesures d'ordre public.

Sur l'immigration qui est l'un des thèmes de prédilection du Rassemblement National, Emmanuel Macron souhaite durcir les conditions du droit d'asile et d(attribution des titres de séjour. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ?

Nous pensons qu'évidemment, il faut contrôler l'immigration. Il faut mettre fin aux clandestins. Il faut que les gens qui demandent un asile ou qui demandent un refuge dans la mesure du possible le fassent dans les consulats, dans les pays d'où ils s'en vont. Voilà ce qu'il faut. Là, maintenant, il y a une crise en Ukraine. Il est évident qu'il faut recevoir les réfugiés, qu'il faut les recevoir d'ailleurs en France, s'ils veulent venir en France, contrairement à ce que dit monsieur Zemmour. Et moi, dans ma commune de Marçon, j'ai évidemment soutenu au conseil municipal le fait de pouvoir déployer le maximum pour recevoir des réfugiés.

Vous faites allusion à l'Ukraine. Est ce que l'Union européenne et la France ont eu raison de prendre ces sanctions économiques contre la Russie ? Faut-il aller plus loin?

Je crois que les sanctions, dans la mesure où elles font du mal aux peuples, ne marchent pas. Il faut des sanctions, sans doute contre les oligarques et les gens qui sont responsables de cette décision mais je dirais que sur cette crise, il faut surtout s'en tenir le plus éloigné possible. Nous avons deux superpuissances aux méthodes un peu bizarre, impérialistes, qui sont les Etats-Unis et la Russie qui se servent de l'Ukraine et, en ce qui concerne les Etats-Unis, de l'Europe comme un terrain de jeu. Il faut rester dans la ligne du général de Gaulle. Non alignement, non ingérence. Sauf si il y a une attaque directe sur les droits des Français, les droits de l'homme des Français, même si on ne peut pas y répondre. D'abord par la négociation.