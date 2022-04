Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron très largement en tête du premier tour aux Herbiers

C'est un résultat surprenant que celui du premier tour de la présidentielle aux Herbiers, en Vendée, ce dimanche soir. Le président sortant, Emmanuel Macron, termine largement en tête avec 44,19% des suffrages exprimés. Pourtant, cette ville est dirigée par Véronique Besse, figure locale et très proche de Philippe de Villiers. Derrière le candidat de La République En Marche, vient se glisser la candidate du Rassemblement National. Marine Le Pen comptabilise 15,49% des voix.

Pas de surprise aux Sables d'Olonne

Aux Sables d'Olonne et à Challans, les électeurs ont suivi la tendance nationale, ils ont placé en premier le président sortant, et en deuxième positon la candidate du Rassemblement National. Le plus jeune président de la République récolte plus de 36% des suffrages exprimés aux Sables d'Olonne, et 35,29% à Challans. De son côté, Marine Le Pen récupère 20,23% des voix aux Sables d'Olonne, et 24,53% à Challans.

Légère différence cependant à La Roche-sur-Yon. En deuxième position dans cette ville, c'est le candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il totalise 23,85% des suffrages exprimés.