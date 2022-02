Présidentielle 2022 en Gironde : quels candidats sont parrainés par vos élus ?

Qui soutiennent les élus de Gironde pour la présidentielle des 10 et 24 avril 2022 ? Les candidats ont jusqu'au 4 mars pour réunir 500 parrainages conformes et validés par le Conseil Constitutionnel. De plus, pour que leur candidature soit validée, ces parrainages doivent répondre à certaines conditions : les élus doivent représenter au moins 30 départements, et moins d'un dixième des parrainages proviennent d'élus d'un même département. Deux Girondins, Philippe Poutou pour le Nouveau Parti Anticapitaliste et Hélène Thouy pour le parti animaliste, ont annoncé se présenter.

Découvrez dans le tableau ci-dessous qui sont les candidats soutenus dans votre départements par vos élus. La liste est actualisée au fur et à mesure des publications du Conseil Constitutionnel. Cliquez ici pour afficher le tableau en plein écran.