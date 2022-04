Présidentielle 2022 en Haute-Vienne : le PS n'a pas résisté à l'effondrement annoncé, le RN progresse

Lors du 1er tour de l'élection présidentielle ce dimanche, rien n'aura sauvé le PS en Haute-Vienne, dans cette terre historiquement socialiste. La candidate PS Anne Hidalgo fait à peine mieux dans le département qu'au plan national avec 2,80 % des suffrages haut-viennois, contre 1,7 % en France. Le score, certes annoncé, est cataclysmique.

Le cas de Limoges est peut-être le plus parlant. Limoges, pendant 100 ans socialiste, où Anne Hidalgo frôle à peine les 3%, quand Jean-Luc Mélenchon récolte 26 % des suffrages et se place deuxième du scrutin derrière Emmanuel Macron (29,24 %) et loin devant Marine Le Pen (19,20%).

à lire aussi Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron en tête en Haute-Vienne et en Corrèze

Pour le reste, il n'y a de grande surprise dans le positionnement de l'électorat dans le département. Emmanuel Macron est globalement en tête dans l'agglomération de Limoges, Jean-Luc Mélenchon arrive vainqueur dans les communes du plateau de Millevaches et des alentours, et le Rassemblement National se classe premier dans de nombreuses communes du nord et du sud de la Haute-Vienne. Mais le RN est aussi en progression un peu partout dans le département et ravit ainsi la seconde place du scrutin que détenait le candidat de la France Insoumise en 2017.