En Mayenne, le vote RN "se localise dans les zones rurales", selon un politologue

Dimanche 24 avril, Emmanuel Macron, a été réélu avec 58,54% des voix, devant Marine Le Pen. En Mayenne, plus de 224.000 électeurs étaient appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle.

Si Emmanuel Macron décroche 64,2% des suffrages lors ce second tour (ce qui place le département au dessus de la moyenne nationale) de son côté, Marine Le Pen obtient 35,8% dans le département. Un score en hausse en Mayenne par rapport à 2017, où la présidente du Rassemblement national avait obtenu près de 28% des suffrages au second tour. "D'élection en élection, la progression du Rassemblement national est nette, observe Arnaud Leclerc, politologue. Toute la façade est de la Sarthe vote très fortement pour le Rassemblement national ainsi qu'au sud et ça a commencé à pénétrer en Mayenne, et un petit peu en Maine-et-Loire."

"Un vote dans les zones économiquement fragiles"

Au total, la candidate d'extrême droite s'est imposée dans 37 communes, et le vote RN s'observe surtout dans les communes rurales de l'Est et du Nord Est du département. Le vote RN _"_se localise pour l'instant plutôt dans des zones rurales où l'horizon économique est très incertain, reprend Arnaud Leclerc. C'est souvent dans des zones éloignées des infrastructures et des agglomérations, des zones économiquement fragiles. Même à l'échelle du département, pris globalement, si on regarde de 2017 à 2022, d'un côté, Emmanuel Macron a perdu 10 000 voix, mais de l'autre côté, Marine Le Pen, en a gagné 14 000."

Pour le politologue, "Ce n'est _ni vraiment un vote d'adhésion, ni un vote qui est lié a des figures locales politiques ancrées_. Le vote Marine Le Pen, c'est l'expression politique d'une révolte populaire très forte en France aujourd'hui. Marine Le Pen capitalise sur son nom, sa posture, son parti depuis des années. C'est assez logique que dans ces scrutins, elle puisse avoir des voix, y compris dans les territoires où ce n'était pas habituel. Que ces voix puissent ensuite s'installer pour voter rassemblement national à chaque élection, y compris aux législatives, rien n'est moins sûr."