Présidentielle 2022 en Meurthe-et-Moselle : le taux de participation au premier tour à midi s'élève à 25,19%

Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Douze candidats se disputent les suffrages et l'ambition d'être présent au second tour. Les premiers résultats ne seront pas connus avant 20h. Les seuls chiffres disponibles avant sont ceux de la participation et ils ne sont pas anodins : une abstention record est redoutée, le pire taux atteint pour un premier tour de présidentielle remontant à 2002.

Le taux de participation à midi en Meurthe-et-Moselle s'élève à 25,19%, en légère hausse par rapport à 2017 où il s'élevait à la même heure à 24,89%.

En Meurthe-et-Moselle, à 12h, le taux de participation au 1er tour de l'élection présidentielle 2022 est de 25,19%. © Radio France

Prochaine livraison de la participation à 17h puis en fin de journée ce seront les taux définitifs. En Meurthe-et-Moselle, les bureaux de vote ferment partout à 19h, sauf Nancy (20h).

L'abstention en Meurthe-et-Moselle à la présidentielle depuis 2002