Le second tour de l'élection présidentielle se tient ce dimanche 24 avril. En Meurthe-et-Moselle, le taux de participation est à midi de 26,73%.

Présidentielle 2022 en Meurthe-et-Moselle : le taux de participation au second tour est de 26.73% à midi

Le second tour de l'élection présidentielle, c'est ce dimanche 24 avril. Les Français et les Françaises vont choisir le candidat ou la candidate le plus à même de diriger le pays ces cinq prochaines années. Les premiers résultats seront connus à 20h. Côté participation, après une abstention en hausse il y a 15 jours, les électeurs se seront-ils remobilisés ?

La participation en hausse par rapport au premier tour à 12H

A midi, la participation était de 26,73% en Meurthe-et-Moselle, soit 1,54% de plus qu'ily a deux semaines à la même heure. Pour rappel, il était de 25,90% en 2017.

En Meurthe-et-Moselle, les bureaux de vote ferment partout à 19h, sauf Nancy (20h).

L'abstention en Meurthe-et-Moselle à la présidentielle depuis 2002