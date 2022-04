Présidentielle 2022 en Moselle : 24,3% de participation au premier tour à midi

Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Douze candidats se disputent les suffrages et l'ambition d'être présent au second tour. Les premiers résultats ne seront pas connus avant 20h. Les seuls chiffres disponibles avant sont ceux de la participation et ils ne sont pas anodins : une abstention record est redoutée, le pire taux atteint pour un premier tour de présidentielle remontant à 2002.

Les chiffres de la participation sont traditionnellement publiés par les préfectures à midi, 17h puis en fin de journée pour les taux définitifs. Les bureaux de vote ferment tous à 19h.

Le taux de participation à midi est de 24,3%, en baisse par rapport à la dernière présidentielle de 2017. A l'époque, 26,66% des électeurs mosellans s'étaient déplacés vers les urnes. Au niveau national, la France compte 25,48% de votants, c'est une baisse de trois points.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'abstention à la présidentielle en Moselle depuis 2002