Présidentielle 2022 : Eric, cadre chez TotalEnergie, votera pour la réindustrialisation de la France

Eric a 53 ans, il est cadre chez TotalEnergie. Ce français, né aux Philippines d'un père hollandais, a épousé au Japon sa femme australienne et a longtemps vécu à l'étranger dans plus d'une dizaine de pays différents. "Ça fait parti de mon ADN. Ça fait beaucoup de destinations, de cultures, de découvertes accumulées au fil des années. Mes enfants aussi sont nés dans cet environnement. La plus grande est née au Venezuela et la plus jeune en Australie."

Aujourd'hui Eric a posé ses valises en Béarn. Il vit à Lescar dans une grande maison avec piscine. Il a une très bonne situation et dit en être conscient. "Je m'estime privilégié. Mon salaire couvre très bien nos charges. Néanmoins en 2014, alors que j'avais voté à gauche pour François Hollande, les impôts ont explosés. J'ai vu mon pouvoir d'achat réduit de manière assez significative. C'est à ce moment là que j'ai décidé de repartir en expatriation parce que je trouvais ça quasiment insupportable."

Eric est désormais en charge du redéploiement industriel du bassin de Lacq. Sur ces cinq dernières années, il dit avoir vu un basculement de la tendance après la crise et avec les initiatives du gouvernement comme Choose France et ensuite avec le plan France Relance. "Ça a vraiment accéléré le nombre d'opportunités. Les porteurs de projet ont vu un moyen d'outrepasser leurs difficultés en obtenant du financement supplémentaire pour couvrir leurs risques. Je suis ingénieur, je travaille pour l'industrie et je vois que ça va dans le bon sens."

Pour qui tu votes ? Episode 14 - Eric, votera pour la réindustrialisation de la France Copier

Eric votera donc, comme il l'avait déjà fait en 2017, pour Emmanuel Macron "parce qu'il incarne, dit-il cette volonté de vouloir renforcer l'industrie de la France, de vouloir produire pour générer de la valeur. Volonté qu'on avait peut-être un peu perdu." En votant pour le président sortant, Eric explique aussi se soucier de l'image de la France à l'étranger, chose importante pour lui, compte tenu de son histoire. "Moi, je vote pour quelqu'un qui est capable de porter l'étendard de la France. La position de la France au niveau respect international, c'est très important. Quand vous êtes en dehors de la France, c'est ce qui fait que vous êtes accepté ou pas, regardé, respecté ou pas."