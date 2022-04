Présidentielle 2022 - Eric Piolle : "J'invite Jean-Luc Mélenchon à faire un pas de plus"

Le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, accuse le coup au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Lui qui dirige une majorité municipale où cohabitent insoumis et écologistes, entre autres, il demande à Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens d'être un peu plus clairs pour le 2nd tour.

Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, la gauche accuse le coup une nouvelle fois. Elle ne sera pas au second tour, comme en 2017. L'affiche ne change pas par rapport à la dernière présidentielle, avec Emmanuel Macron et Marine le Pen qualifiés. Le candidat écologiste Yannick Jadot est en dessous de la barre des 5%. Le score le plus élevé, c'est celui de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui a "une très grande responsabilité" pour le report de ses voix, affirme Eric Piolle, le maire de Grenoble, invité ce lundi matin sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : On l'a dit, la gauche n'est pas au second tour une nouvelle fois mais Jean-Luc Mélenchon est très près de Marine le Pen finalement. Est-ce que ça ne pose pas encore une fois la question du rassemblement en amont de la gauche ?

Eric Piolle : C'est sûr que cet arc humaniste que nous avons réussi à constituer à Grenoble a éclaté avec quatre candidats à l'élection présidentielle et alors que le paysage politique français est bien segmenté en trois blocs d'extrême droite, un bloc néolibéral autoritaire et cet arc humaniste, et bien, nous ne sommes pas à nouveau au deuxième tour.

Vous disiez hier soir que vous êtes fatigué de faire barrage...

Comment faire pour éviter de faire barrage? Je le ferai, évidemment. Oui, je connais cette expression. Me dire qu'on a tous l'impression d'être devenu les castors et à chaque fois, on nous demande de faire barrage, barrage, barrage face à une extrême-droite qui monte. Mais évidemment, il faut le faire. Et moi, je vais inviter tout le monde à le faire, réaliser ce qu'est l'extrême droite au pouvoir, ce que ça veut dire pour nos vies. Mais pour cela, le président de la République a une responsabilité immense, immense, parce que c'est une politique antisociale et anti climat qui sont là complètement mis en échec. Ça ne fait que disloquer le pays et c'est l'inverse de sa promesse de 2017 que je ne partageai pas déjà. Mais il avait promis de faire reculer l'extrême droite. On voit que l'extrême droite est le premier parti en France parce que, évidemment, il y a Zemmour et Dupont-Aignan derrière Le Pen.

Vous disiez aussi que Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité immense pour ce second tour. Jean-Luc Mélenchon, qui arrive en tête à Grenoble. Est ce que ce score vous a surpris hier soir?

Très, très largement en tête, oui, effectivement. Près de 40% des voix, c'est le fruit d'un travail, d'un talent certain de tribun, je l'ai déjà dit, mais aussi le travail de ces militants qui arrive à soulever uniquement lors des campagnes présidentielles. Mais il n'empêche qu'il arrive à soulever.

C'est un risque aussi pour les autres élections municipales, par exemple ?

Mais ce n'est pas du tout la question. Moi, je pense que nous sommes vraiment en sursis et la République française est en sursis. L'extrême droite est aux portes du pouvoir et c'est pour cela qu'il faut que chacun soit conscient de cela et que j'invite Jean-Luc Mélenchon à faire un pas de plus et à dire effectivement que même si ça nous tend les tripes, il faut voter Macron le 24 avril.

Dernière question Eric Piolle, votre candidat, donc Yannick Jadot, est en dessous de la barre des 5%. Ça veut dire que les frais de campagne ne sont pas remboursés. Les Verts ont appelé clairement à un appel aux dons. Comment est ce que vous voyez vous ça? Est-ce que ce sont à vos militants de participer à cet effort?

De toute façon, si nous voulons que l'écologie et la politique continuent à peser dans le débat public, il faudra qu'on s'en relève financièrement. Et c'est quelques millions d'euros qu'il va falloir trouver. Mais ce n'est pas le sujet. Et moi, mon seul objectif pour l'instant, c'est d'éviter que Marine Le Pen ne prenne le pouvoir le 24 avril.