Présidentielle 2022 : Fabien Roussel en campagne à la fête de l'Humanité de Normandie

Avant de se rendre à Paris dimanche pour son premier grand meeting de campagne, Fabien Roussel s'est rendu samedi à la Fête de l'Humanité de Normandie. Un déplacement qui s'est ponctué par un discours devant plusieurs centaines de militants. Durant sa prise de parole, le candidat communiste à la présidentielle a détaillé ses propositions en matière d’emploi, d’industrie et de pouvoir d’achat.

Pour Fabien Roussel ces questions ne sont pas suffisamment abordées dans cette campagne à son goût. Et il le déplore. "Je peux vous dire que chez les gens c'est ça le sujet" affirme le député du Nord. "La question de l'emploi et du pouvoir d'achat c'est le sujet principal des Français aujourd'hui et d'ailleurs, ça ne peut pas être autrement quand on voit les factures de gaz qui doublent en ce moment, ou l'essence qui a pris 30 centimes du litre. Comment les gens vont-ils pouvoir payer quand ils touchent à peine un Smic ?"

Les sondages ? Je m'en fous

Cette question est "celle qui devrait dominer dans cette campagne" insiste Fabien Roussel, égratignant au passage "tous les autres de M. Macron à M. Zemmour en passant par Les Républicains qui ne parlent que de la question migratoire". Selon le secrétaire national du PCF, la campagne présidentielle "occulte complétement le sujet essentiel pour les Français. C'est extrêmement regrettable mais je ne dévierai pas. Je serai le candidat de la gauche qui va mettre les pieds dans le plat sur ces questions-là" déclare-t-il.

Mais dans les sondages, ça ne prend pas pour le moment. Le candidat communiste est crédité d'environ 2% des intentions de vote dans les différentes études. Réponse du principal intéressé : "Je m'en fous. On se présente à une élection présidentielle parce que l'on a des convictions, parce que l'on veut porter un projet de société et c'est la seule chose qui me guide. Ce ne sont pas les sondages qui nous guident. Nous, on est élus par le peuple, pour le peuple, et on ne dévie pas." Le message est passé en Normandie, place ce dimanche à Paris où Fabien Roussel organise son premier grand meeting de campagne.