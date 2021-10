Présidentielle 2022 : le communiste Fabien Roussel veut revaloriser les salaires selon l'utilité des métiers

Valoriser les salaires des personnes en fonction de l'utilité sociale de leur métier. C'est la proposition du candidat communiste à la Présidentielle Fabien Roussel, invité de l'émission "Ma France" présentée par Wendy Bouchard sur France Bleu ce vendredi. Le candidat du PCF propose un coefficient multiplicateur du Smic, applicable par branche professionnelle.

On a vu, à l'occasion de cette pandémie, combien de nombreuses professions avaient été importantes, elles ont tenu notre pays à bout de bras - Fabien Roussel

Invité à réagir aux propositions des participants à notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée en partenariat avec Make.org, Fabien Roussel a répondu aux idées des participants sur le pouvoir d'achat. Sarah, 57 ans, de Nantes, propose par exemple d’"augmenter tous les petits salaires qui ont été applaudis pendant le confinement : agents de nettoyage, éboueurs, ou encore chauffeurs routiers..."

"J'ai justement mis en débat une proposition, c'est d'indexer les salaires, les revaloriser en tenant compte de leur utilité dans le pays", a répondu Fabien Roussel. "On a vu, à l'occasion de cette pandémie, combien de nombreuses professions avaient été importantes, elles ont tenu notre pays à bout de bras", a-t-il rappelé.

Professions hospitalières, de l'éducation, aides à domicile, hôtesses de caisse...

"Je pense bien sûr à toutes les fonctions hospitalières, médicales, les aides-soignantes, infirmiers, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, y compris celles et ceux qui font le ménage ou l'administratif", a détaillé Fabien Roussel. "Et puis il y a ceux qui sont dans les écoles, les enseignants, ceux qui nettoient les écoles... les enseignants ont gardé les enfants des hospitaliers pendant le premier confinement, ils ont été en première ligne, ils ont été contaminés", a également rappelé le candidat du PCF.

Fabien Roussel a aussi parlé des "professions que l'ont voit moins, invisibles : les aides à domicile, les accompagnants d'enfants en situation de handicap (les AESH), etc... Savez-vous que 80 % de ces professions sont occupées par des femmes ? Et ce sont ces professions ou les salaires sont les plus bas, où la précarité est subie, le temps partiel est subi, parfois elles ne perçoivent même pas le Smic", s'est-il indigné.

Un trader, ça gagne beaucoup d'argent mais ça ne sert à rien, ça nous pollue la vie

"Un trader, ça gagne beaucoup d'argent mais ça ne sert à rien, ça nous pollue la vie", a critiqué Fabien Roussel. "Par contre, une aide-soignante, une hôtesse de caisse, une enseignante, c'est essentiel pour notre pays, et ce sont ces métiers là qu'il faut revaloriser", a-t-il insisté.

Un coefficient multiplicateur du Smic pour les branches concernées

"Je propose que dans chacune de ces branches, quand on reconnaît leur utilité sociale, lorsqu'on parle de revalorisation des salaires, il y ait un coefficient multiplicateur. Je propose le Smic à 1.800 euros brut. Eh bien pour ces professions, le Smic doit être au dessus, il doit être à 2.000, 2.200 euros", a-t-il détaillé. "Parce que ce sont des professions qui doivent être revalorisées, dont nous avons besoin", a-t-il martelé.