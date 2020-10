Présidentielle 2022 : François Baroin ne sera pas candidat pour Les Républicains

François Baroin laissait planer le doute sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2022, mais son choix semble désormais fait : le maire Les Républicains de Troyes n'ira pas. Selon franceinfo ce mercredi, il le confirme aux élus de droite qu'il rencontre depuis plusieurs jours, alors qu'il avait promis de clarifier sa position cet automne.

"Je suis très heureux dans ce que je fais aujourd'hui"

Le président de l'Association des maires de France, qui était le favori du patron des Républicains Christian Jacob, explique aux responsables qu'il rencontre qu'il n'a pas envie de se lancer dans la bataille. "Je suis très heureux dans ce que je suis, dans ce que je fais aujourd’hui”, explique-t-il, disant aussi vouloir laisser la place à une nouvelle génération, selon franceinfo.

Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR dont le rendez-vous avec François Baroin est prévu la semaine prochaine, confirme. "Je l'ai entendu la semaine dernière au bureau politique de LR" et "sa phrase était de dire : 'J'indiquerai à Bruno Retailleau en 'on' ce que chacun sait en 'off', donc j'ai tiré comme conclusion de cette phrase que c'était un renoncement", a-t-il raconté sur France Inter ce mercredi, rappelant ses propres ambitions en vue de la désignation d'un candidat à droite.

Pour autant, François Baroin a prévenu ses amis : renoncer à 2022, ce n’est pas prendre sa retraite. Il ne compte pas disparaître de la scène politique. “Je reste dans ma famille politique, la droite, je serai là pour le choix du candidat, et pour aider ensuite, en participant notamment au débat intellectuel.”

Toujours selon franceinfo, il n’y aura pas dans l’immédiat d’annonce officielle du maire de Troyes. À ces élus de droite avec qui il discute, il confie que dans le contexte actuel - une crise sanitaire qui se couple à une crise économique -, il serait indécent de parler de la présidentielle de 2022.

Un choix de candidat reporté à avril 2021

Cette attitude est selon un élu une critique implicite de la façon de faire de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France qui fait régulièrement état dans les médias de son envie d’être candidat.

Xavier Bertrand et Christian Jacob ont pour la première fois en trois ans déjeuné en tête à tête le 30 septembre à Paris, et convenu à cette occasion de se revoir "dès octobre". Les Républicains ont repoussé à avril 2021 le choix de leur champion. D'ici là les régionales auront eu lieu, et le scrutin pourrait être déterminant pour plusieurs potentiels prétendants à l'investiture de la droite, tels que Xavier Bertrand mais aussi Valérie Pécresse.