Présidentielle 2022 : Henri, retraité, n'a pas peur de dire qu'il vote Rassemblement National

Henri vit modestement avec une petite retraite dans une maison sans charme au bord de la route. Il est très critique sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. "Il ne raconte que des mensonges. Il devait aider les gens comme nous, à la retraite. Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Rien du tout ! Moi, avec une retraite de 900 euros à peine, à la fin du mois, il ne me reste rien. Non, il ne fait rien pour les ouvriers ?"

Tous les matins, Henri lit le journal, regarde aussi les infos à la télé, après la crise du Covid, c'est la guerre en Ukraine qui l'inquiète et l'arrivée des réfugiés ukrainiens. "Il en arrive de plus en plus et j'ai entendu qu'ils étaient contaminés. _"Ils vont nous le refiler_. Ils ne doivent pas être vaccinés. Combien va-t-il y en avoir ? On va encore avoir une montée de ce truc (le Covid19). Je ne sais pas comment on va s'en sortir."

En 2017, Henri comme plusieurs de ses voisins avait voté pour la candidate du Rassemblement Nationale. "J'ai voté Marine Le Pen. Je n'ai pas honte de le dire. Elle disait la vérité et elle en dit encore des vérités. Elle dit aussi quelques bêtises (rires). Sur la retraite à 65 ans (annoncée par Emmanuel Macron), elle dit qu'à 60 ans, il faut partir. Je les plains les gosses qui arrivent maintenant. Je ne sais pas comment ils vont faire." Et quand on demande à Henri s'il va revoter cette fois encore pour la candidate du RN, il répond que c'est bien possible.