Présidentielle 2022 :"Il n'y a pas à fanfaronner sur cette victoire" pour François Jolivet, député LREM

Emmanuel Macron a été réélu pour cinq ans à l'Elysée dimanche soir. Le président sortant a réuni 58,54% des suffrages, selon les résultats définitifs. Pour parler de cette victoire, le député LREM de la première circonscription de l'Indre, François Jolivet, était l'invité de France Bleu Berry ce lundi.

"Beaucoup d'électeurs ne partageaient pas le programme d'Emmanuel Macron"

L'élu se félicite d'une "victoire nette" du président sortant, mais temporise : "Je ne pense pas qu'il y a à fanfaronner sur cette victoire, parce que beaucoup d'électeurs ont porté leurs suffrages sur Emmanuel Macron alors qu'ils ne partageaient pas son programme". En effet, 42% des citoyens qui ont voté pour le président sortant ont déclaré l'avoir fait avant tout pour faire barrage à l'extrême-droite.

François Jolivet qui a tenu aussi à s'adresser aux électeurs qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, soit au profit de Marine Le Pen, soit en s'abstenant. "Je crois que c'est un vote de colère et un vote de déprime" explique l'élu, qui assure qu'il a vu dans le discours du président "une attitude assez grave", au moment notamment d'assurer qu'il était désormais "le président de toutes et tous". Entendre les revendications des citoyens sera "une ardente obligation" pour le chef de l'Etat, affirme le député.

François Jolivet, député LREM de la première circonscription de l'Indre, invité de France Bleu Berry ce lundi 25 avril. Copier

Les législatives en ligne de mire

Comme du côté des opposants, du Rassemblement National à La France Insoumise, les partis appellent à voter pour une majorité différente à l'Assemblée Nationale. Alors LREM va aussi se concentrer sur l'échéance du mois de juin, avec les élections législatives. Le député indique que sa décision de se représenter ou non n'est pas encore prise, mais défend son bilan. "Il y a eu des réussites, des échecs aussi, mais le bilan, globalement, n'est pas si mauvais que cela", explique François Jolivet.

Et de rappeler tout de même que "la cohabitation est un exercice très difficile, puisque le Premier Ministre conduit la politique du gouvernement et le président de la République et demeure le chef des armées et des relations internationales".