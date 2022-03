Présidentielle 2022 : Jacques ne sait plus où est sa droite

Jacques, la cinquantaine, a une entreprise de charpente à Lons. Il a commencé comme apprenti. Aujourd'hui, il est à la tête d'une douzaine de salariés. "Créer mon entreprise, c'était un objectif, mais je voulais bien connaître mon métier avant. J'ai été salarié une quinzaine d'années et puis un jour, j'ai jugé que j'étais près à franchir le pas"

Jacques est très attaché à la transmission du savoir-faire dans ce qu'il appelle "nos petits métiers", des petites entreprises qui selon lui mériteraient plus de considération. La sienne de PME a traversé la crise du COVID sans recourir quasiment aux aides de l'Etat. Trois jours seulement de chômage partiel le temps de s'organiser et un prêt garanti qu'il n'a finalement pas utilisé. "Dans l'artisanat, on a l'habitude de se retrousser les manches. Ce sont des gens qui se lèvent tôt le matin. Même, si on n'est pas coté au Cac 40, j'aimerais qu'on en soit un peu plus respectueux au niveau politique. On voit les grands groupes qui vont profiter du système. Beaucoup ont été aidés par l'Etat. Nous, on a notre fierté de se dire, on va le faire sans demander ou quémander quelque chose."

Pour le premier tour de la présidentielle, Jacques explique être indécis comme jamais. C'est un électeur de la droite traditionnelle mais en 2017, avec l'affaire Fillon, il a voté pour Marine Le Pen. Cette fois-ci encore, il n'est pas convaincu par la candidate des Républicains, Valérie Pécresse. "Elle fait ce qu'elle peut, mais elle a du mal à être crédible et c'est bien dommage." Jacques n'est absolument pas séduit par la nouveauté Eric Zemmour et Marine Le Pen lui paraît moins convaincante qu'il y a cinq ans. Pourrait-il alors se tourner vers le centre droit ? "Au début, j'ai eu du mal à faire confiance à Emmanuel Macron. Je trouve qu'il a relativement bien fait face à ces situations. On ne peut pas dire qu'il ait eu un quinquennat très simple à gérer."