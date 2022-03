Présidentielle 2022 : "Je m'efforce de garder espoir" dit Jean-Carles Grelier, soutien de Valérie Pécresse

Invité du 6-9 de France Bleu Maine, Jean-Carles Grelier a évoqué les difficultés de la campagne de Valérie Pécresse qu'il soutient. Le député de la 5e circonscription a aussi abordé la question de la guerre en Ukraine et l'intervention de Volodymyr Zelensky devant les parlementaires français.

France Bleu Maine : Jean-Carles Grelier, vous étiez à l'Assemblée nationale mercredi quand le président ukrainien s'est adressé mercredi en visioconférence aux députés et aux sénateurs français. Qu'avez-vous ressenti ?

Jean-Carles Grelier : Une immense émotion parce que c'est extrêmement rare qu'un chef d'État, et un chef d'Etat en guerre, s'exprime en direct dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une immense émotion parce qu'on réalise à ce moment là, dans le concret, que la guerre est à deux heures de chez nous, que c'est la première fois depuis des années qu'on a une guerre sur le territoire européen. Il y a aussi les mots employés par le président Zelensky lorsqu'il fait référence à Verdun, lorsqu'il fait référence à la devise nationale : Liberté, égalité, fraternité. On ne peut pas rester insensible à ce qui est en train de se passer à notre porte. D'abord pour les populations qui sont touchées et ensuite pour les enjeux politiques, géopolitiques et économiques que tout ça ne va pas manquer d'entraîner.

Le président ukrainien demande un soutien encore plus appuyé à la France. Est ce qu'Emmanuel Macron a raison de ne pas aller plus loin que les sanctions économiques envers la Russie?

Je pense qu'Emmanuel Macron a raison sur deux points. Le premier, c'est effectivement de ne pas aller plus loin parce que la France et l'OTAN ne doivent pas devenir belligérants ou co-belligérants dans ce conflit. Sinon on a un risque de généralisation à l'ensemble du territoire européen qui pourrait être très, très rapide. Et puis la deuxième chose, je pense que le président de la République française a raison parce que c'est l'honneur historiquement de la France de continuer à entretenir un dialogue avec Vladimir Poutine et de rechercher, partout où c'est possible, les voies d'un accord et les voies de la paix.

Vous êtes d'accord avec le président Macron...

Ça m'arrive !

... un peu moins avec le candidat puisque vous soutenez Valérie Pécresse. La candidate des Républicains est décrochée dans les sondages avec à peine 10 % des intentions de votes. Franchement, est-ce que vous y croyez encore?

Je mentirais en vous disant que c'est une campagne qui est facile. Je vous mentirais en vous disant qu'effectivement, les sondages nous laisse envisager l'avenir et l'élection avec plein d'espoir. Et en même temps, je suis frappé de constater que depuis 2017, chaque élection a son lot de surprises et que les résultats ne sont jamais exactement ceux qui qui étaient prévus.

On ne vous sent pas vraiment convaincu !

Je m'efforce de garder en tout cas cet espoir là parce que pour avoir travaillé dans le staff de Valérie Pécresse, je pense que c'est l'une des candidates qui a fait le plus gros travail de préparation. On a aujourd'hui un programme qui est extrêmement pointu, extrêmement fort et extrêmement adapté à ce que sont les demandes de la société française. Et ce qui m'étonne le plus, c'est ce qui parfois m'agace aussi un peu, c'est qu'on a pas moyen d'avoir ce débat de fond. D'abord parce qu'on est à peine sorti de la crise sanitaire et qu'on embraye avec la crise ukrainienne. Finalement, les Français seront un peu privés de ce débat auquel ils ont droit lorsqu'ils font le choix pour cinq ans de choisir leur chef de l'Etat.

Jean-Carles Grelier, député de la 5e circonscription de la Sarthe, apparenté Les Républicains © Radio France - yann lastennet

D'autres candidats sont dans votre position, celle de Valérie Pécresse, mais ils sont plus haut dans les sondages. On ne sent pas, Jean-Carl Grelier, un soutien massif des cadres du parti à Valérie Pécresse.

Je sais pas ce qui vous fait dire ça. Le président des Républicains est à la manœuvre. Le président du groupe Les Républicains est à la manoeuvre.

Mais regardez, des divisions apparaissent jusque dans la fédération de la Sarthe. Maxime Meunier, le président de la fédération départementale annonce qu'il va démissionner, certes après l'élection présidentielle. Il parle de tiraillements et d'antagonismes dans la fédération. Qu'est-ce qui se passe ?

Je pense que, d'abord, c'est un choix personnel de Maxime Meunier. Effectivement, je pense que depuis quelques années, notamment depuis la primaire de 2016, la droite française n'a pas fait ce travail de synthèse de réflexion. On a un parti qui, depuis des années, est un peu fracturé. Entre ceux qui penchent un peu plus à droite et ceux qui pensent un peu plus au centre dont je suis d'ailleurs. Et et c'est vrai que ce travail de synthèse là aurait dû être réalisé ne l'a pas été.

Maxime Meunier demande à son parti de se réinventer. Vous pensez qu'il y a une crise des idées chez les Républicains comme on peut l'entendre du côté du Parti socialiste

Très certainement qu'il y a une crise profonde aujourd'hui. A la question "qu'est-ce qu'être de droite et qu'est ce qu'être républicain" ? La réponse peut varier considérablement. Vous savez, les républicains ont succédé à l'UMP qui elle même a succédé à deux grands partis qu'étaient l'UDF et le RPR; deux grands courants de pensée de la droite qui étaient finalement très différents. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé à la synthèse.

Est-ce aussi le cas au sein de la Fédération de la Sarthe qui apparemment est en souffrance selon Maxime Meunier ?

Je veux être très clair et très direct avec vous. Comme vous le savez, je suis député apparenté Les Républicains et je ne suis plus membre de la Fédération de la Sarthe depuis 2017. Je n'ai pas repris ma carte. Je garde parce que j'y suis très attaché, ma liberté de parole et ma liberté de penser. Évidemment, ça reste ma famille politique. Évidemment, j'y reste attaché. Évidemment, je reste attentif à tout ce qui s'y passe et évidemment, je continuerai de soutenir Valérie Pécresse. Et je déplore toutes ces divisions qui, finalement, ne sont pas dans le bon tempo. Il y a le temps du rassemblement et le temps de la campagne électorale. Et puis viendra sans doute le temps des explications de gravure. Ce sera juste après et j'y prendrai toute ma place.