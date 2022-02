Présidentielle 2022 : "Je n'ai absolument aucune inquiétude sur les parrainages", affirme Christiane Taubira

Invitée de l'émission Ma France, présentée par Wendy Bouchard, Christiane Taubira, victorieuse de la primaire populaire et candidate à la présidentielle a revendiqué sa singularité de candidate issue d'une "initiative citoyenne". "On a quand même un vote, c'est à dire une élection par près d'un demi million de personnes, des femmes et des hommes de gauche", a-t-elle argué, "c'est l'irruption de la volonté populaire dans une campagne qui, d'habitude, est structurée de façon très, très différente", a-t-elle défendu.

Depuis le 27 janvier, les élus peuvent déposer leur parrainages auprès du Conseil constitutionnel. Les prétendants à la fonction suprême ont jusqu'au 4 mars pour les récolter. Alors que les candidats doivent recueillir au moins 500 signatures d'élus pour espérer participer au scrutin, Christiane Taubira n'en a, pour l'heure, récoltées que huit, contre 529 pour Emmanuel Macron, qui n'est pas encore officiellement candidat. Mais l'ex garde des Sceaux se dit confiante. "Il y a une équipe qui travaille sur les parrainages et (...) je n'ai absolument aucune inquiétude", a-t-elle affirmé.

"Je ne vous dirai pas aujourd'hui où on en est puisque la situation change tous les jours" a-t-elle poursuivi, assurant que "ce qui est important, c'est qu'on regarde d'abord la légitimité : j'ai évoqué ce socle d'un demi-million de personnes et lorsque je me déplace je rencontre des élus qui sont également mobilisés."

"L'essentiel pour moi c'est de faire une campagne pour que des sujets, qui il y a plusieurs semaines n'étaient absolument pas sur la table, comme les sujets de justice sociale, reviennent en force", a conclu Christiane Taubira.

