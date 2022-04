Présidentielle : "je ne suis pas content, mais je ne regrette rien" réagit Jean Lassalle après les résultats

"On ne s'engage pas à ce niveau là pour faire 3%" : Jean Lassalle est amer ce lundi matin, à l'issue des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, dont le vote a eu lieu ce dimanche 10 avril. Pourtant, il a réalisé une belle performance avec ces 3,1% de voix, en triplant son score de 2017, qui ne s'élevait à l'époque qu'à 1,2%. Il se classe ainsi à la 7e place parmi douze candidats, devant des partis et des candidats de poids.

"J'ai quand même fait passer mes idées"

Jean Lassalle a fait mieux que les socialistes, dont la candidate Anne Hidalgo se hisse péniblement sous la barre des 2% en collectant 1,7% des voix, mais aussi mieux que Fabien Roussel et ses 2,3%. Il est également devant le candidat de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan qui lui fait 2,1%.

Et pourtant, le candidat béarnais ne cache pas sa déception : "on dit toujours qu'on est content de ce qu'on a fait, mais moi je ne suis pas du tout content. C'est la dure loi du sport : on s'engage de tout son cœur, on met tout ce qu'on a de meilleur parce qu'on croit qu'on a quelque chose à proposer, et on est pas retenu". S'il aurait eu tout à refaire, le candidat déclare qu'il n'aurait rien changé : "je ne regrette rien, parce que malgré tout, même si j'ai eu des difficultés à apparaître dans cette campagne, j'ai quand même fait passer un certain nombre d'idées".

"Je veux remercier ceux qui ont voté pour moi" ajoute Jean Lassalle. "C'est un acte de courage, mais aussi c'est un très grand encouragement. Cela veut dire qu'il y a la place au-delà de partis qui ont fait leur temps, pour une nouvelle vision de l'engagement politique. Et je remercie du fond du cœur ceux qui m'ont fait cet encouragement".

Jean Lassalle quatrième en Béarn et Bigorre

En Béarn et en Bigorre, sans surprise, le député fait de très bons score, en se plaçant en 4e place. Il collecte 12% des voix dans les Pyrénées-Atlantiques et 11% dans les Hautes-Pyrénées. Dans sa commune béarnaise de Lourdios-Ichère, sur 114 habitants, 74 ont mis dans l'urne un bulletin pour Jean Lassalle.

Jean Lassalle n'a pas donné de consignes de vote pour le moment, il dit vouloir réfléchir et consulter ses équipes. "Moi je ne suis pas très enclin à faire un choix parce que ce n'est pas le choix qui me convient, ce n'est pas la finale que j'ai choisie, d'ailleurs c'est une finale que les Français ont choisi malgré eux" lâche tout de même le candidat