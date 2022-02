Présidentielle 2022 : "Je ne vais parrainer personne", assume le président des maires de l'Isère

Les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 4 mars pour réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Et si Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel et Jean Lassalle ont atteint ces objectifs, plusieurs candidats n'ont pas encore le compte. Pour autant, de nombreux élus isérois ne comptent pas apporter leur parrainage. C'est le cas de Daniel Vitte, maire de Montrevel et président de l'Association des maires de l'Isère. Il ne compte parrainer personne, à l'inverse de Julien Polat, le maire de Voiron, qui annonce parrainer Eric Zemmour.

France Bleu Isère : Au total, selon le décompte du Conseil constitutionnel, moins de 130 élus en Isère ont donné leur parrainage, alors que plus de 600 peuvent le faire. Comment expliquez-vous cela ?

Daniel Vitte : Très simplement parce que le terme de parrainage porte en lui-même une ambiguïté : même si, en théorie, il est possible de parrainer quelqu'un sans lui apporter son soutien, en réalité, le parrainage est perçu comme un soutien. Je pense qu'il y a une solution extrêmement simple pour éliminer cette ambiguïté. Ce serait, à côté de cette voie actuelle qu'est le parrainage, d'ajouter une deuxième voie qui serait la présentation d'un candidat. Ainsi, ceux qui souhaitent parrainer un candidat pourraient marquer leur soutien, et ceux qui souhaitent simplement apporter la possibilité à quelqu'un de se présenter sans pour autant partager ses idées, pourraient le faire.

Vous même, Daniel Vitte, vous n'avez parrainé personne. Pourquoi, et allez-vous le faire ?

Non je n'ai parrainé personne pour la raison que j'évoque. Dans la vie, lorsque vous avez le parrainage de quelqu'un, il y a une proximité entre le parrain et celui ou celle qui est parrainé. Ici, cela peut ne pas être le cas, mais c'est trop ambigu. Donc, si nous pouvons offrir une deuxième possibilité, je suis convaincu que beaucoup de mes collègues permettront à des candidats et candidates de se présenter sans partager pour autant leurs idées.

Donc, vu la situation actuelle, vous n'allez parrainer personne ?

Je ne vais pas parrainer dans la situation actuelle, mais je souhaiterais que les textes évoluent. Je souhaiterais cependant que l'on ne revienne pas sur la publication des soutiens ou des présentations de candidats, parce que c'est un aspect important de notre démocratie. Et je ne vois surtout pas pourquoi ce serait fait en catimini donc gardons cet aspect officiel.

Il y a une réunion qui était prévue ce matin entre le Premier ministre Jean Castex et les associations d'élus locaux, l'Association des maires de France notamment. Mais les élus locaux ont donc décidé de boycotter la rencontre. Vous comprenez cette décision, vous la soutenez ?

Je comprends totalement cette décision. Le gouvernement avait des mois, voire des années, pour modifier les choses. Ce n'est pas en dernière minute, avec une démarche de communication, que l'on peut faire avancer les choses. Généralement, on s'accorde pour dire que les règles doivent être fixées un an avant un scrutin. Et bien pensons à la prochaine présidentielle et modifions le texte. Et faisons-le au moins un an à l'avance afin d'éviter de découvrir la situation en dernière minute. Gouverner, c'est prévoir. Il me semble que sur un sujet comme ça, il y a toute la latitude pour adapter les choses.

Est-ce un moyen aussi pour les maires de montrer en quelque sorte leur pouvoir, leur influence face à un pouvoir central ?

Non, non, je pense que simplement, il y a un système qui doit évoluer. De mon point de vue, le système par lui-même a un intérêt. Simplement, il faut ouvrir et clarifier les choses. Il faut permettre de choisir entre le "parrainage-soutien" et la présentation qui permettrait de dire en somme "j'apporte ma signature sans pour autant partager le point de vue". Cela me paraît élémentaire comme possibilité. C'est un texte de loi avec deux ou trois articles. C'est très simple et ça peut se faire assez rapidement hors période électorale, dans un contexte tout à fait détendu.