Présidentielle : "Je suis dans la stratégie du ni-ni pour le second tour" indique Stéphane Le Rudulier (LR)

Valérie Pécresse, qui enregistre le score le plus bas de l'histoire de la droite pour une élection présidentielle (4,79%), a rapidement annoncé ce dimanche soir qu'elle voterait personnellement pour Emmanuel Macron au second tour dans deux semaines. Un choix qui ne satisfait pas tous Les Républicains, comme Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, qui semble trouver la position de sa candidate un peu trop rapide.

"On a déconstruit l'idée qu'Emmanuel Macron et Valérie Pécresse c'était la même chose pendant des semaines et des semaines. Je ne vais pas à titre personnel me jeter dans les bras d'Emmanuel Macron au lendemain du premier tour." - Stéphane Le Rudulier

On connaissait pourtant Les Républicains plus réactifs lors de précédentes élections (en 2017 par exemple) quand il s'agissait de faire barrage au Rassemblement national. Les choses ont évolué et certains donc semblent beaucoup plus hésitants ou réticents à l'idée de soutenir Emmanuel Macron. Stéphane Le Rudulier le confirme en déclarant qu'il se dit à ce jour pour la stratégie du "ni-ni", à savoir ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen en vue notamment des législatives du mois de juin.

"La stratégie du front républicain est largement dépassée. Les électeurs sont assez grands pour choisir eux-mêmes la personne qu'ils considèrent la plus à même pour diriger les destinées de notre beau pays sur cinq ans."

