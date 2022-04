Présidentielle 2022 : Jean Castex aux Halles de Nîmes puis à Alès

C'est la dernière ligne droite pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le second tour de l'élection présidentielle a lieu dimanche. A Nîmes, Jean Castex est attendu dans la matinée, ce jeudi. Le premier ministre doit "déambuler" dans les halles, vers 11h.Il se rendra ensuite à Alès. Au lendemain d'un débat musclé, les deux finalistes de la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont mobiliser leurs troupes et tenter de convaincre les indécis pour l'avant-dernier jour de la campagne.