Présidentielle 2022 : Jean Lassalle "envisage fortement à l'heure qu'il est" de se retirer

Jean Lassalle "envisage fortement à l'heure qu'il est" de se retirer de la course à la Présidentielle, a-t-il indiqué ce mardi pendant son déplacement à la Rencontre des libertés locales, à Montrouge, en région parisienne. Le candidat déplore de ne pas être invité de certains débats et médias.

Face aux élus locaux, réunis à l'occasion de la Rencontre des libertés locales ce mardi 15 mars, à Montrouge, Jean Lassalle dit envisager "fortement à l'heure qu'il est" de se retirer de la course à l'Elysée. Après avoir remercié les élus pour leurs parrainages et leurs messages, le candidat de Résistons! déplore de ne pas être invité de certains débats et médias.

"Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir", a expliqué Jean Lassalle, estimant que cette élection n'a "plus aucun sens" et ne "ressemble plus à rien". Le député l'avait déjà dénoncé sur France Bleu Gironde, estimant qu'il ne "pouvait plus rien dire à Paris, face aux 'grands candidats' qui sont invités dans tous les studios". Depuis, Jean Lassalle a notamment regretté de ne pas être convié au débat de TF1 "La France face à la guerre" qui n'a réuni que 8 des 12 candidats à la présidentielle.

"A partir de quel moment trahit-on ?", s'interroge Jean Lassalle, promettant de répondre à cette question ce mardi soir et donc de se décider sur le maintien, ou non, de sa candidature à l'élection présidentielle. "Si je n'étais plus candidat ce soir, je continuerai le combat", conclut-il, promettant notamment de former des jeunes et de "leur apprendre à être plus courageux".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix