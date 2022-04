Présidentielle 2022 : Jean Lassalle met en scène son abstention dans le bureau de vote

Il commence à avoir l'habitude des coups de communication. Jean Lassalle, candidat éliminé au premier tour de l'élection présidentielle avec un score de 3,1% au niveau national et 12% dans les Pyrénées-Atlantiques, en a fait un nouveau ce dimanche matin, dans son bureau de vote de Lourdios-Ichère.

Alors qu'il avait initialement annoncé son intention de voter blanc pour ce second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le député béarnais, a finalement décidé de s'abstenir. Une abstention qu'il a mis en scène, dans une vidéo où on le voit se rendre dans l'isoloir, en sortir, puis annoncer devant l'urne que "pour la première fois de sa vie d'homme", il "refuse de participer à ce vote." Après "ces 15 derniers jours de campagne, qui m’ont procuré autant de nuits blanches, je me suis dit que le vote blanc n’était plus à la hauteur", a expliqué ensuite en dehors du bureau de vote Jean Lassalle à l’AFP.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un acte qui fait polémique et dénoncé notamment dans un communiqué par le secrétaire départemental du Parti Communiste dans les Pyrénées-Atlantiques, Jean-Patrice Bassano . "Le code électoral stipule que "toutes discussions et délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote". "La démocratie, déjà bien abimée, n’a pas besoin des opérations médiatiques de Jean Lassalle, le jour d’un vote, dans un bureau de vote", poursuit Jean Patrice Bassano, par ailleurs candidat aux législatives dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, celle de Jean Lassalle.