Présidentielle 2022 : Jean-Luc chef d'entreprise veut réindustrialiser notre pays

Qu'attendez-vous d'un président de la République ? C'est la question posée par France Bleu Besançon à dix Francs-Comtois, dans la série L'Elysée vu de Franche-Comté. Ce jeudi, Jean-Luc chef d'entreprise souhaite réindustrialiser le pays avec un allègement des charges des entreprises.

Jean-Luc a créé son entreprise en Haute-Saône dans les années 80, une entreprise industrielle qui recrute régulièrement et qui s'agrandit en ce moment avec de nouvelles surfaces d'ateliers. Jean-Luc a largement l'âge d'être à la retraite, mais il est toujours actif dans l'entreprise qu'il à transmis son fils.

Quand on lui demande la qualité que doit pour lui avoir un président? "Je dirais la sincérité, le travail, la valeur du travail. Et puis l'honnêteté, ça, c'est la principale qualité que j'aimerais avoir d'un président de la République".

A la question vous sentez-vous concerné par les programmes des candidats ? "C'est extrêmement important de connaître tous les candidats et c'est extrêmement intéressant de savoir où ils veulent aller, comment ils veulent aller". Jean-Luc reconnait que tous ne conviennent pas, bien-sûr. "Je regrette quand même que le Français ne soit pas si intéressé que ça à la politique. Il devrait quand même s'intéresser beaucoup plus à la politique, même s'il est déçu. Nous avons une chance de pouvoir voter dans notre pays, alors usons cet avantage, mais en abuser, c'est encore mieux".

Quelle mesure attendez-vous du prochain président de la république? "Un allégement de charges... ce serait justifié tout simplement parce qu'on veut vraiment réindustrialiser notre pays qui, depuis 40 ans et non pas depuis cinq ans, depuis 40 ans, a souffert de cette désindustrialisation. Une course aux produits les moins chers, aux produits bas de gamme que nous sommes allés les chercher de moins en moins chers, donc de plus en plus loin".

