Présidentielle 2022 : Jean Luc Mélenchon est en visite au Mans

Cette étape en Sarthe a été calée à la dernière minute entre deux meetings politique de Jean Luc Mélenchon. Elle n'est pas directement liée à la stratégie politique du candidat de la France Insoumise assure son directeur de campagne Manuel Bompard. " C'est une date qui, pour nous, a toujours été importante. Le 4 février 1794 marque la première abolition de l'esclavage dans notre pays". Et c'est un député sarthois René Levasseur qui est à l'origine du décret qui a mis fin l'esclavage. D'où cette cérémonie ce midi au cimetière de l'Ouest au Mans, sur la tombe de ce chirurgien accoucheur, né à Sainte-Croix en 1747 et farouche défenseur de Robespierre.

"On l'avait commémoré déjà en 2017. On a continué cette lutte depuis 2017 puisque c'est à l'initiative d'un député européen de la France insoumise qui s'appelle Younous Omarjee, que nous avons fait adopter au niveau du Parlement européen la condamnation de l'esclavage comme crime contre l'humanité".

Lutter contre la machine à résignation

Mais la perspective de l'élection présidentielle n'est jamais bien loin. Jean-Luc Mélenchon doit d'ailleurs prendre la parole à l'issue de la cérémonie. Le candidat des Insoumis qui était en meeting jeudi soir à Tours s'est posé en leader de la gauche. Face aux mauvais sondages, Jean Luc Mélenchon a exhorté ses troupes à lutter contre la machine à résignation. " On entend beaucoup de discours sur le fait que la gauche aurait déjà perdu cette élection présidentielle mais c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui" renchérit Manuel Bompard. " Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul candidat à gauche qui passe la barre des 10 %. Et on est aujourd'hui dans des sondages qui ressemblent à peu près aux sondages qu'avait Jean-Luc Mélenchon en 2017. À la même époque, je rappelle qu'il était à 10 % ans et qu'il avait fini à près de 20 %".

La différence, et elle est de taille, c'est que cette fois, le nombre de candidat à gauche est bien supérieur à celui de 2017 avec un éparpillement des voix possibles. Le Parti communiste, par exemple, a décidé de faire cavalier seul alors qu'il s'était allié avec les Insoumis il y a cinq ans. " Mais il n'est pas trop tard" estime le député européen Insoumis. "On sait qu'on a un désaccord sur la question du nucléaire, par exemple. En tout cas, c'est comme ça que le Parti communiste justifie le fait d'avoir sa propre candidature. Donc, nous avons proposé, si c'était le seul sujet qui pouvait être blocage à un accord, que l'on convoque un référendum et qu'on permette aux Françaises et aux Français de trancher cette question".

Jean-Luc Mélenchon, accompagné du député européen Manuel Bompard, à Toulouse © Radio France - Alexandre Berthaud

La tortue électorale

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Jean-Luc Mélenchon reprend à son compte la morale de Jean de la Fontaine, lui qui se décrit comme une "tortue électorale sagace". Parti très tôt dans la bataille [il a annoncé sa candidature en novembre 2020], JLM estime que son programme s'est vendu 150.000 exemplaires. "Il a fait le choix, justement, de faire une campagne longue, patiente, de conviction, pour convaincre les Françaises et les Français" explique Manuel Bompard. " Une campagne présidentielle, c'est une élection importante et on ne débarque pas à 60 ou 70 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Sans programme, on pense qu'on va tout changer". Une pique lancée à Christiane Taubira, la candidate issue de la primaire populaire.

Reste aussi à convaincre les élus. Ce sont eux qui accordent ou pas leurs parrainages. Il en faut 500 pour participer à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat, les a déjà obtenus selon le dernier pointage du Conseil Constitutionnel. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains en comptabilise 324 et Anne Hidalgo, candidate PS, 266.

Jean Luc Mélenchon lui en récolte 100. " Le système des 500 parrainages est un système qui est à bout de souffle. Les élus ont du mal dans leur commune, souvent des petites communes, à faire la distinction entre le parrainage qui ne vaut pas un soutien politique". réagit Manuel Bompard qui comme tous les Insoumis, souhaite la suppression de ce dispositif. " On observe que les partis qui sont les plus structurés, les plus organisés, les anciens partis, que ce soit le Parti socialiste, que ce soit Les Républicains ou le président de la République, n'ont pas de difficulté. Par contre, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le moins bien classé parmi les autres organisations politiques. M. Zemmour, Mme Le Pen, M. Jadot, Mme Taubira ont beaucoup moins de parrainages. Il reste maintenant trois semaines pour obtenir les 500 parrainages. Nous allons continuer à y travailler et nous sommes en mesure de pouvoir y arriver. Mais ce n'est pas un exercice facile".

